Encuentra a aterradora mujer en el bosque y sale huyendo tras ser perseguida

Muchas personas piensan que el mundo de lo paranormal se encuentra muy cerca de nosotros y con los debidos procedimientos es posible experimentar el miedo que sólo lo desconocido puede mostrarnos. Hace un par de años se hizo muy popular la aplicación Randonáutica ya que, supuestamente, este medio era el puente para entrar en contacto con seres y situaciones que no pertenecen a esta dimensión y fueron muchas las personas que lo comprobaron en carne propia.

Este fue el caso de una TikToker llamada Haley quien pidió a la aplicación ser llevada a un lugar en donde pudiera vivir algún hecho extraño, después de meter las especificaciones, la aplicación la dirigió a las entrañas de un bosque en donde después de estacionar su vehículo cruzó un pequeño puente de madera con la esperanza de sentir el terror, en ese momento todo parecía estar en completa calma, por lo que ni siquiera notó la figura oscura que se ocultaba detrás de un árbol.

Sintió el terror al ser perseguida

Aunque todo parecía tétrico, la exploradora quedó decepcionada ya que después de cruzar el puente de madera no pudo encontrar ningún rastro de algo paranormal y no fue hasta que regresaba a su auto cuando, a lo lejos, vio a una mujer caminando en medio de los árboles; en ese momento se quedó congelada intentando entender lo que veía, era una mujer con el cabello oscuro y un vestido azul bastante largo, camibana con la cabeza agachada y parecía no dirigirse a ningún lugar.

Entendiendo esto cómo la señal paranormal que Randonáutica le envió, Haley decidió salir corriendo de ahí y alejarse lo más rápido de aquella sospechosa mujer; en ese momento, dio la espalda al camino para regresar a su auto, pero escuchó ruido detrás de ella por lo que volteó la cámara a sus espaldas y ahí se encontraba la mujer, corriendo a gran velocidad hasta donde estaba Haley y con una sonrisa tan macabra que sólo pudo intentar huir de ahí.

Para este punto, el video de Haley termina, dejando a su audiencia con una enorme preocupación al no saber si había sido lastimada por la extraña mujer. Aunque no hay ninguna versión confirmada se dice que la mujer era una paciente psiquiátrica que padecía de un grave cuadro de ezquizofrenia y, aparentemente, llevaba algún tiempo desaparecida. Gracias a una llamada que hizo la exploradora al departamento de policía, pudieron dar con ella y aclarar que ninguna de las dos había sufrido ningún daño.

Después de ver le video, miles de personas afirmaron que la mujer había estado vigilando a Haley todo el tiempo ya que en diversos momentos se le puede ver ocultándose detrás de los árboles, pero siempre cerca de ella. Es así como la exploradora decidió borrar la aplicación de Randonáutica y no volver a jugar con ella ya que, si bien no fue un fantasma lo que vio, el susto de haberse encontrado con aquella mujer superó por completo sus expectativas.

