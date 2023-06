Mujeres se pelean en función de ‘La Sirenita’ frente a niños

MÉXICO.- El live action del clásico de Disney, La Sirenita, se estrenó hace unos días a nivel mundial. Y aunque al anunciarse a la protagonista el filme recibió críticas en contra, tras su estreno ha sido bien recibido y por eso muchas personas han acudido al cine para verlo, sin embargo, en una de las funciones unas mujeres comenzaron una pelea.

Por medio de redes sociales se ha vuelto viral un video que muestra a unas mujeres peleando en plena función de La Sirenita y poco después se observa a otras personas unirse a la discusión.

De acuerdo con el video, la pelea ocurrió en un cine en Estados Unidos y comenzó debido a que una mamá se molestó con una pareja que aprovechó que había poca gente en la sala y la oscuridad del lugar para tener intimidad.

Por supuesto el cine no es un buen lugar para tener relaciones, mucho menos si en la sala se encuentran presentes varios niños, es por eso que una madre quien iba junto a su hija a disfrutar de la película terminó enojándose con la pareja.

Todo indica que la mujer se percató de lo que realizaba la pareja y les pidió de una manera amable que dejaran de hacerlo, sin embargo, hicieron caso omiso a la petición.

Tras varios minutos, la mujer no soportó más y se levantó de su asiento para comenzar a gritar y pedirle a la pareja que pusiera fin a la situación. Esto ocasionó que la pareja se defendiera y le respondiera a la madre de familia.

Debido a que la situación comenzó a salirse de control, otras personas se unieron a la discusión. Hubo unos que estuvieron a favor de los argumentos de la mamá, ya que al igual que ella muchos iban acompañados de sus hijos.

Hubo otras personas que se molestaron por la pelea en plena función y hasta pidieron un reembolso al cine.

Theater full of kids y’all I was in shock! pic.twitter.com/MMd9ImAap9

— Soso 🏆 (@stunnaBaee) May 27, 2023