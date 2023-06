Wendy Guevara revela que fue violada cuando era menor

MÉXICO.- Wendy Guevara se encuentra dentro de las celebridades que entraron a La Casa de Los Famosos México y rápidamente ha dado mucho de qué hablar.

La integrante de Las Perdidas se ha colocado como una de las favoritas del público para ganar el reality, pues tiene mucho carisma.

Además, tan pronto entró a la casa lanzó fuertes declaraciones que sorprendieron a más de uno. Durante un momento en que hablaban sobre la violencia sexual y agresiones contra la comunidad LGBT, Wendy reveló que abusaron sexualmente de ella cuando era menor de edad.

“Cuando me violaron sí fue distinto, fue un muchacho ya mayor de edad. Yo como era un chavito gay muy afeminado, entonces me violó fuerte el chavo, me salía sangre y todo”.

Asimismo, Guevara dijo que sufrió violencia por parte de la policía, pues fue revictimizada durante el trato que vivió durante la revisión médica.

“No sé qué me traumó más, eso o cuando me llevaron al Ministerio Público. Como tres doctores me metían el dedo”

Apio Quijano se acercó a darle un abrazo, pero la influencer fue clara al decir que ya había superado el tema.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR