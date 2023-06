“Paco Stanley y yo éramos hermanos”: Benito Castro

Después de participar en el documental “El Show: Crónica de un Asesinato”, Benito Castro volvió a hablar del consumo de drogas de Paco Stanley, a quien consideró como un hermano. El actor recordó su cercanía con el conductor de televisión e indicó que no se arrepiente de haber tomado algunos estupefacientes junto a su compañero del medio artístico, ya que destacó que eso sólo lo entienden las personas que tienen problemas de adicciones.

Tras toda la polémica que desató el nuevo documental de Televisa sobre el asesinato del conductor de “Pácatelas”, los medios de comunicación volvieron a consultar a Castro, 77 años, ya que fue una de las personalidades que participó en el relato y que también fue muy cercano al actor y comediante. En un encuentro con medios, el protagonista de “La Güereja”, recordó que fue él la persona que le vendía algunas drogas a Stanley y llegaron a consumirlas juntos.

“Cuando me preguntaron en el ministerio público que si Paco Sntaley me vendía cocaína, les dije ‘no, yo le daba a él’, o sea, el que la traía era yo”, destacó el también humorista, quien resaltó que el presentador de televisión no fue la única personalidad que consumía sustancias, sin embargo, destacó que no va a decir ningún nombre, pues no quiere estar “balconeando” a sus compañeros del medio artístico.

Benito Castro no se arrepiente de darle drogas a Paco Stanley

Al preguntarle si se arrepentía de haberle dado narcóticos a Paco Stanley, el actor lo descartó, ya que indicó que eran muy cercanos. “No, nos la dábamos mutuamente. Así son los amigos macizos. Los que saben de este rollo saben de lo que estoy hablando. Nunca nadie se da un pase solo, siempre va con alguien, con un amigo. Balconearle amigos no le voy a decir quién, Paco se balconeó solo, pero Paco y yo éramos hermanos, entonces compartíamos todas nuestras debilidades”, manifestó Castro.

Al preguntarle si sabía algo con respecto al supuesto menaje que Ismael “El Mayo” Zambada le dio a Stanley durante un programa en vivo, Benito se limitó a decir que no estaba al tanto de ese suceso y que tampoco conoció al narcotraficante mexicano. “Yo año y medio antes que Paco saliera de Televisa, yo ya no estaba en el programa. Yo ya estaba haciendo ‘La Güereja’ y algo más. No sé nada de narcotraficantes, yo sólo fui amigo de Paco Stanley y compartía el vicio”.

Sobre si su participación en el documental de Vix Plus molestará al hijo del conductor de “Una tras otra”, Paul Stanley, Benito Castro indicó que había sido el propio presentador de Hoy y concursante de La Casa de los Famosos quien le había agradecido por haber rechazado otra producción en la que hablaron sobre la muerte de su papá.

“Paul lo único que puede decir de mí es lo que me dijo cuando fui a ‘Miembros al Aire’. Me dijo ‘Gracias tío, por negarte a hacer ese programa en donde nada más quieren lucrar con la muerte de mi padre’. Porque cuando por ahí me dijo alguien que si quería participar, de inmediatamente le dije: ‘no voy a lucrar con la tristeza, con la pena de mi amiga Patricia, su esposa’, ¿qué carajos voy a estar tallándole a la herida?, esas son estupideces”, manifestó Castro, que recalcó que estuvo en “El Show: Crónica de un Asesinato” debido a que es de Televisa.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO