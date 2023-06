Asegura alcalde de Reynosa que tiene un Cabildo de adictos

Reynosa, Tamaulipas.- El Alcalde de Reynosa, Carlos Victor Peña Ortiz, confirmó qué, dentro del Cabildo Local existen regidores adictos a sustancias prohibidas.

Durante la conferencia “Buenos Días Reynosa”, la primera autoridad, reveló que durante el primer año de su administración municipal, realizó un exámen antidoping a síndicos y regidores, y varios de éstos reprobaron, salieron positivos al consumo de diversas drogas.

Sin embargo dijo que por ser información privada, no dio a conocer los nombres de los regidores y su tipo de adicción.

“Esto lo hice público, hubo gente (regidores y síndicos), que reprobó el examen pero obviamente esta es información privada que no tengo yo el derecho (a decir)”.

Aquí cabe destacar, qué en su momento el alcalde sólo hizo público que se realizaría un antidoping al Cabildo, pero nunca dijo que había casos positivos.

Fue de manera extraoficial que se supo que había por lo menos tres casos de regidores que habían salido positivo al consumo de sustancias ilícitas, y el resultado el alcalde lo guardaría para utilizarlo a su favor, pues los regidores adictos son de partidos políticos ajenos al que hoy representa, a Morena.

Hpy la primera autoridad, ventiló, que no recordaba la cantidad exacta de cuántos regidores habían salido positivos a sustancias adictivas pero que fueron alrededor de cuatro o cinco.

“Sí, como lo hice saber en aquel momento por eso hicimos el antidoping. “No me acuerdo, 4 o 5, no me acuerdo”, concluyó el comentario.

Los regidores tendrán que exigir una aclaración luego de qué, con ésta declaración cualquier integrante del Cabildo puede ser señalado de adicto.

Por Julio Manuel Loya Guzmán