Enorme tornado arrasó con todo en Greenwood y New Whiteland, Indiana

Un tornado arrasó con todo a su paso en Indiana, Estados Unidos, durante la tarde de este domingo, causando pánico entre la gente que fue testigo de las devastadoras imágenes que empezaron a circular por las redes sociales, y donde se puede observar la violencia con la que penetró en el territorio.

Videos monstruosos no dejaron de circular, algunos mostraban un tornado completamente fuera de control, con muchos rayos en su interior, y que avanzaba con lentitud destruyendo todas las casas a su paso, y arrojando los restos varios kilómetros a la redonda, provocando explosiones de tanques de gas o electrónicos.

Another angle of the tornado spotted in Greenwood near Stones Crossing Road and State Road 135.

Emergency crews are conducting searches from I-69 east to SR 135. Multiple structures have been damaged but no injuries have been reported.

📸: Eric Ford pic.twitter.com/5k4si6R2uo

— WRTV Indianapolis (@wrtv) June 25, 2023