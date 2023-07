Intenta Ismael tramitar carta de residencia para su hermano

REYNOSA, TAMAULIPAS.- El Senador Ismael García Cabeza de Vaca acudió a la Presidencia Municipal de Reynosa, para tramitar la carta de residencia de su hermano, el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, sin embargo no pudo obtenerla pues no cumplió con los requisitos.

Al hermano del ex gobernador, quien acudió con una carta poder, le faltó llevar el formato firmado directamente por el solicitante.

Durante su presencia en la Presidencia Municipal, reporteros cuestionaron al senador sobre el lugar de residencia de Francisco García Cabeza de Vaca, pero éste no respondió.

Aseguró que regresará con el documento que le faltó para poder obtener la carta de residencia que sería necesaria para que su hermano pueda inscribirse en el proceso interno del Frente Amplio Opositor como aspirante a la Presidencia de la República.

Por Staff

Expreso-La Razón