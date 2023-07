Selección Mexicana busca a niño africano que quiere ser mexicano

El video sobre el niño etíope que quiere ser mexicano porque ama las quesadillas causó sensación tras viralizarse en redes. Ante esto, la Selección Mexicana de Futbol y algunos futbolistas están en búsqueda del pequeño apasionado por la deliciosa comida del país y pidió ayuda a los seguidores para localizarlo.

En redes sociales de la Selección Mexicana compartieron el video de Xavier, el niño etíope que llora porque quiere ser mexicano y comer quesadillas, pues buscan contactar al infante para posiblemente recompensar su fervor por la cultura de México.

“¡Ey, Twitter! ¿Podrían ayudarnos a encontrar a este colega mexicano?”, compartió en redes sociales la Selección Mexicana.

Hey, Twitter…

Can y’all help us find this 𝘔𝘦𝘹𝘪𝘤𝘢𝘯 fella? 👀🇲🇽

(🎥: TikTok/belayneshgebre) pic.twitter.com/KqnO8oW0EI

— Mexican National Team (@miseleccionmxEN) July 11, 2023