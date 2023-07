Comer pistaches puede prevenir la disfunción eréctil

MÉXICO.- De acuerdo a una investigación encabezada por el doctor M. Aldemir del Hospital Universitario y Centro de Investigación Atatürk de Ankara, Turquía, comer pistaches podría ser un paso hacia la prevención de la disfunción eréctil.

El estudio, publicado en el International Journal of Impotence Research, sugiere que incorporar este fruto seco a la dieta diaria puede tener efectos positivos en la función eréctil. Los pistaches son conocidos por sus beneficios para la salud cardiovascular debido a su alto contenido de antioxidantes, grasas saludables y fibra.

Durante la investigación, los hombres que consumían pistaches durante tres semanas mostraron mejorías en su función eréctil. Aunque la cantidad precisa de pistaches que los participantes consumieron no se menciona, el estudio resalta el potencial de los pistaches como un aliado en la prevención de la disfunción eréctil.

Es crucial tener en cuenta que la salud sexual es un aspecto complejo que está influenciado por una multitud de factores, incluyendo la salud física, la salud mental, el estilo de vida y las relaciones.

Además, añadir pistaches a la dieta diaria puede implicar un aumento significativo en la ingesta calórica. Por lo tanto, es esencial equilibrar esta incorporación con otras elecciones dietéticas y con el ejercicio físico.

Si estás considerando añadir pistaches a tu dieta diaria, te recomendamos consultar a un profesional de la salud para obtener información precisa y personalizada sobre el tratamiento y prevención de la disfunción eréctil.

Más allá de este estudio turco, investigaciones adicionales han explorado la relación entre la dieta y la salud sexual. En particular, la dieta mediterránea, que se caracteriza por un alto consumo de frutas, verduras, pescado, legumbres, y sí, frutos secos como los pistachos, ha sido promovida por su impacto positivo en la salud cardiovascular y, por lo tanto, en la función eréctil.

Un estudio de 2017 publicado en la revista JAMA encontró que los hombres que siguieron una dieta mediterránea tenían menos probabilidades de experimentar disfunción eréctil en comparación con aquellos que no la seguían. Los pistaches, como componente integral de la dieta mediterránea, pueden haber contribuido a estos resultados.

Ramon Estruch, Director del estudio PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea) y miembro del Servicio de Medicina Interna del Hospital Clínic de Barcelona, presenta los beneficios del consumo diario de pistachos.

El doctor Estruch ha publicado alrededor de 400 artículos en las más reputadas revistas científicas, como el New England Journal of Medicine, JAMA, Annals of Internal Medicine, Circulation y Lancet, entre otras.

Además, un estudio de 2014 publicado en Central European Journal of Urology también respaldó el consumo regular de pistachos para mejorar la función sexual. En esta investigación, los participantes que consumieron alrededor de 100 gramos de pistachos al día durante tres semanas experimentaron mejoras significativas en su salud sexual, incluyendo la función eréctil, el deseo sexual, y la satisfacción sexual en general.

Estos estudios subrayan la importancia de tener una dieta equilibrada y saludable para mantener una vida sexual satisfactoria. Sin embargo, recuerda siempre que, aunque la dieta es un componente importante de la salud sexual, otros factores como el ejercicio regular, la salud mental y el cuidado médico también son fundamentales.

Poder nutricional de los pistaches

Los pistaches están cargados de proteínas, grasas saludables, fibra y otros nutrientes esenciales que apoyan una vida sana.

Control de peso

Varios estudios sugieren que incorporar pistaches en tu dieta puede ayudarte a mantener un peso saludable.

Corazón sano

Los pistaches son conocidos por su rico contenido en nutrientes que contribuyen a un corazón sano.

Snack post-ejercicio

¿Buscas la merienda perfecta después de tu entrenamiento? Los pistaches pueden ser justo lo que necesitas. Descubre cómo los entusiastas del fitness y los atletas pueden recuperarse con pistaches después de un duro entrenamiento.

Control del azúcar en sangre

Los pistaches podrían ser un aliado valioso para mantener los niveles de azúcar en sangre en chequeo.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR