Desaparecen dos lagunas de Altamira por sequía

ALTAMIRA.- La prolongada sequía provocó que dos lagunas de Altamira desaparecieran.

Desde hace un mes que las lagunas de La Aguada y Dunas Doradas empezaron a secarse y a decir de los vecinos, los cocodrilos se han “refugiado” entre el lodo.

“Ahí están escondidos los pobres cocodrilos, hay muy pocas partes con agua y se meten entre el mangle o el lodo, ojalá llueva pronto para que vuelvan a tener agua”, comentó la señora Guadalupe Gutiérrez.

Para ambientalistas, el cambio climático y los rellenos que se hicieron en ambas lagunas, ocasionaron que se secaran mucho más rápido por falta de fluidez en el agua.

“No se dragan las lagunas, también se talan los mangles y los árboles que crecen en las lagunas, hay construcciones y eso no permite los escurrimientos naturales, una laguna no puede tener una buena fluidez”, comentó el abogado en temas ambientales, Eduardo Cavazos.

Las lagunas secas se localizan en las colonias Nuevo Madero y Dunas Doradas, en la parte sur de Altamira, ambas eran usadas por pescadores, a pesar de que también son hábitat de cocodrilos.

“Cuando se rellena y se construye en ellas, hay que tomar eso en cuenta y castigar a quien las rellena, arrojan escombro, talan la vegetación y luego hacen casas. Además el agua tiene memoria y cuando hay una fuerte lluvia, las casas que están cerca terminan inundándose, ellos también salen perdiendo”.

Consideró que el gobierno debe cumplir la ley, así como también las personas no construir en los rellenos de lagunas, “es muy importante respetar a la naturaleza”.

En el 2015, las autoridades locales prohibieron más asentamientos en la colonia Dunas Doradas, pero se han hecho más construcciones a orilla de la laguna.

“Hay factores naturales y humanos, a nivel mundial se han estado registrando temperaturas muy fuertes, es decir elevadas, es sin duda parte del cambio climático”.

Agregó Eduardo Cavazos que el fenómeno del niño trae fuertes sequías y también trae con ello inundaciones en otras partes, lo cataloga como un fenómeno muy extremo.

“Los pescadores también resultan afectados, no hay peces por la falta de agua, por eso se hace un llamado a las autoridades para que no permitan construcciones cerca de las lagunas, no permitir los rellenos, ni la tala”.

