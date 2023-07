Marchan a favor de peleas de gallos; aseguran que es una tradición

MÉXICO.- Una marcha en la Ciudad de México (CDMX) se lleva a cabo este jueves por afiliados a la Sección Nacional de Criadores de Aves de Combate y de la Unión Nacional de Avicultores, quienes por tercera ocasión realizaron una mega manifestación nacional en contra de las iniciativas de ley para prohibir el uso de animales en eventos tradicionales mexicanos.

Una de las principales actividades que buscan prohibir son las peleas de gallos, algo que Efraín Rábago, comentó que sería grave acabar, pues es una de las tradiciones mexicanas.

“Desde haces 20 años hemos tenido ataques de grupos que vienen de otro país y a querernos decir que es lo que tenemos qué hacer, no conocen nuestras necesidades, no conocen la forma que llevamos de vida los mexicanos y si se involucran aquí, van y abordan a algunos diputados a cambio de no sé qué y les presentan estas iniciativas para acabar con todas nuestras tradiciones”, aseguró Rábago, líder gallero.