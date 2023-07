La corcholata… Más esperada

Marcelo Ebrard estuvo en Tampico, fue la última “corcholata” que llegó a la zona.

Llegó a las 10:50 al Aeropuerto, después se lo llevaron a almorzar a un restaurante de la Avenida Hidalgo, después le agendaron una serie de entrevistas y dio a la raza una rueda de prensa.

Y llegó con una actitud de ir contra los “favoritos” del cabecita de algodón, donde aseguró que él va a ganar las encuestas y será el próximo presidente del país.

Presentó su libro de México, y se fue a comer al restaurante , donde se está mejor que enfrente, donde se dio tiempo de grabar un video sobre la gastronomía de la zona.

La coordinadora del Movimiento a favor de Ebrard en el estado, la Senadora Lupita Covarrubias, estuvo acompañándolo en toda la gira y también hubo un invitado especial , el empresario Tampiqueño Roberto Hernández Báez.

El “Doc” organizó una reunión a ME con empresarios de la ciudad que se la van a jugar con él. La neta, para no ser el favorito , les dio un buen susto a los de la cargada que andan con

Claudia Sheinbaum, con su evento que le realiza- ron muy cerca de la playa de Miramar.

También se “colgó” de las acciones que ha realizado el abuelito y se comprometió a defender cada uno de los programas sociales que ha emprendido este Gobierno Federal.

En cada momento, no dejó, de estar diciendo que va a ganar las encuestas y que eso le dará la candidatura en el 2024.

Al grado, de que de una vez, invitóala “corcholata favorita” de Claudia Sheinbaum a que forme parte de su gabinete como Secretaria de Gobernación.

Marcelo dejó en claro, en la zona sur , que va a dar pelea para ser el candidato y próximo presidente de México.

Se comprometió a desarrollar el área metropolitana con más inversiones, aunque todavía no es un hecho que él será el candidato, y anda prometiendo.

Ya trae sus rolas medias guarras para tratar de ganar adeptos en este proceso que es la antesala a la presidencia de la República.

Se declaró listo para ser el próximo mandatario del país.

Muchas personas esperaban su visita, por que Marcelo Ebrard no trae la bendición desde palacio nacional , si tiene el respeto y apoyo de mucha raza.

Recuerde: ¡No se vale chillar!

POR MARIO ALBERTO PRIETO