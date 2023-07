Actriz revela que se quedó sin trabajo por la prepotencia de Bárbara Torres

MÉXICO.- Bárbara Torres sigue dando de qué hablar tras su polémica participación en “La Casa de los Famosos México”, pues son cada vez más los testimonios de celebridades que revelan haber recibido malos tratos cuando trabajaron junto a ella. A estos se suma el de una estrella del cine de ficheras, quien detalló que fue despedida del matutino “Sale el Sol” sin explicación alguna, todo cuando la actriz argentina se incorporó al equipo de producción.

“Cachún, cachún ra-ra”, “Fuera de serie” y “El pájaro sin suelas” son algunas de las cintas en las que participó la actriz Rosita Pelayo, quien en entrevista para “De primera mano” habló sobre su experiencia trabajando junto a Bárbara Torres y no dudó en confirmar los malos tratos revelados por otras celebridades a la fallecida periodista Talina Fernández, quien se habría negado a colaborar de nuevo con la actriz argentina debido a su actitud, misma que le ganó fuertes críticas en el reciente reality show.

“Un productor dejó a Bárbara comisionada para dirigir en un programa como ‘Sale el Sol’. Pero, ¿qué tenía ella que decir? (…) n día me dijo que mis cápsulas eran muy ‘oscuras’, luego las criticaba porque presentaba mucho color. No le gustaba lo que yo hacía. A su punto de vista, no estaba bien lo que yo hacía. Nunca me dieron una explicación sobre mi despido”, relató Rosita Pelayo.

El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante confirmó lo dicho por Rosita Pelayo ya que él trabajó en “Sale el Sol” en aquel momento y calificó a Torres como “majadera” por la forma de dirigirse a sus compañeros de escena debido al “poder” que tendría en el programa por el que trataba mal a más de uno.

“Fíjate que se me había olvidado ese detalle. Cuando estaba Pelayo, el productor le daba una sección a Rosita que luego presentaba en el foro. Bárbara Torres siempre le ponía un pero y de una manera muy majadera, como a Talina Fernández. Si frente a las cámaras del reality era una pelada, imagínense cuando no había cámaras y tenía un supuesto poder. Era insoportable”, añadió el conductor.

Rosita Pelayo pide trabajo

La actriz de “La fea más bella” también habló sobre el cáncer que le fue diagnosticado y la cirugía que necesita para retirar el tumor; sin embargo, necesita una fuerte cantidad para costearla y ante esto hizo un llamado para conseguir trabajo ya que no ha podido obtener un proyecto y esto dificulta continuar con su tratamiento.

“Me dijo el doctor que es muy urgente la cirugía. Lo tengo en el colon. El doctor me dijo que puede quitar el tumor entero”, dijo la actriz en entrevista al relatar que durante una revisión le detectaron una “bolita” en el colon y fue así como el medico le hizo más estudios revelando que el cáncer está encapsulado.

Pelayo indicó que un grupo de amigos la ha ayudado para organizar un evento con el que buscan recaudar fondos y poder costear la cirugía que necesita, además del tratamiento.

