Ryan Gosling reacciona a la anécdota de Martha Higadera

CIUDAD DE MÉXICO.-Martha Higareda, la talentosa actriz mexicana, tuvo un emotivo ¿reencuentro? con el reconocido actor Ryan Gosling, quien da vida a Ken en la próxima película de Barbie. Durante su encuentro, Higareda no pudo evitar rememorar una anécdota que involucró a ambos actores hace varios años, cuando Gosling aparentemente la salvó de caer al suelo en un restaurante en Los Ángeles.

A inicios de mes, Martha Higareda adelantó que tuvo la oportunidad de conocer a Ryan Gosling y a Margot Robbie como parte de un evento relacionado con la película de Barbie. La actriz finalmente compartió una parte de la entrevista que tuvo con los protagonistas de la cinta, aprovechando la ocasión para revivir una de sus anécdotas más críticadas y comentadas en internet.

La actriz mexicana expresó su agradecimiento a Ryan Gosling por un episodio ocurrido hace muchos años en un restaurante.

“Hubo hace mucho, mucho tiempo, una situación que pasó en un restaurante, completamente casual, en la que yo estaba cenando con una amiga, me puse de pie y mi suéter se quedó atorado en la silla, me moví y de repente me tropiezo y este chico me agarra rápido, entonces volteo y eres tú (Ryan Gosling) y yo estaba así como de ‘Qué momento tan bizarro, en Los Ángeles. Así que solo quiero decirte gracias'”, relató Higareda.

La emotiva anécdota ha generado reacciones diversas en las redes sociales, algunos usuarios han tachado el momento como incómodo para ambos actores, especialmente porque Ryan Gosling no recordaba este encuentro. Incluso, el actor canadiense solicitó que le recordaran en qué restaurante había sucedido la situación.

Margot Robbie, quien también participa en la película de Barbie, reaccionó de manera positiva ante la anécdota compartida por Higareda y comentó: “Qué maravilloso. En el lugar exacto y en el momento preciso”.

La historia compartida por Martha Higareda es un reflejo de los encuentros fortuitos que pueden ocurrir en la vida de las celebridades, quienes, debido a sus carreras y la exposición pública, pueden cruzarse con personas inesperadas en situaciones inusuales.

Es importante destacar que el encuentro entre Martha Higareda y Ryan Gosling no solo emocionó a los seguidores de la actriz, sino que también ha generado mayor expectativa e interés en la próxima película de Barbie, que promete ser todo un éxito con el talento de actores de renombre como Margot Robbie y Ryan Gosling.

La película de Barbie, protagonizada por Margot Robbie como Barbie y Ryan Gosling como Ken, se ha convertido en uno de los proyectos más esperados en la industria cinematográfica.

El reencuentro entre Martha Higareda y Ryan Gosling, junto con la emotiva anécdota compartida por la actriz mexicana, ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ha aumentado la expectativa en torno a la película de Barbie. Sin duda, este inusual momento quedará en la memoria de ambos actores y de sus seguidores como una muestra de los encuentros sorprendentes que pueden ocurrir en el mundo del espectáculo.

Con información de Excélsior.