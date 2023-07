Estos looks de Barbie demuestran que el empoderamiento no es sólo color rosa

MÉXICO.- El estreno de la película de Barbie ya está aquí y aunque muchas personas ya tienen su outfit perfecto para asistir a verla, existen otras que no son muy fans de usar el color rosa en todo su esplendor, si tú eres una de ellas y quieres entrar en temática de Barbieland no te preocupes, existen opciones en otros colores que las conocedoras más aguerridas podrán identificar fácilmente ya que forman parte de la historia de la muñeca.

Es así como Lessie, una periodista de moda, se encargó de enumerar las opciones de estilos para aquellas que buscan un look diferente y sin tanto rosa por lo que, si eres una de ellas y estás buscando inspiración para lanzarte a ver la película has llegado al lugar indicado ya que aquí te compartimos algunas ideas que se han hecho virales por medio de un hilo de Twitter para que encuentres el conjunto que vaya con tu personalidad.

Se estrena Barbie y no tenes nada rosa?? No importa! Acá te dejo algunos looks sin rosa y para todos los gustos.

NOTA: Nadie les esta obligando a que vayan de rosa o montadxs al cine esto nomas es divertido y sirve como inspiracion, si no lo quieren hacer ✨no lo hacen✨y ya :)

— Lessie ⭐⭐⭐ (@YouAreMyBezoar) July 20, 2023