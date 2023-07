Reitera Aída Feres de Nader su total apoyo al desarrollo integral de los estudiantes tampiqueños

TAMPICO, TAM.- Al asistir como madrina de generación 2020-2023 de la Escuela Secundaria Técnica 88 “Isabel Ferrant Ortiz”, la Presidenta del Sistema DIF Tampico, Aída Féres de Nader reconoció en los jóvenes el espíritu de superación y el deseo de formarse un camino que los lleve a un futuro exitoso.

La titular del organismo valoró también la enorme contribución educativa de los docentes y el respaldo permanente de los padres de familia para que sus hijos alcanzaran la meta de finalizar su educación media.

“Dedicación, perseverancia y a veces sacrificio, fueron indispensables para culminar estos tres años de educación secundaria. Mi reconocimiento muy especial a los padres de familia, pues este objetivo alcanzado es trabajo en equipo; alumnos, papás y maestros”, dijo.

En el magno evento efectuado en la Casa de la Cultura de Tampico, Féres de Nader exhortó a los egresados a que valoren el esfuerzo de sus padres por sacarlos adelante y aprovechen el cúmulo de conocimientos transmitidos por sus maestros.

“Valoren a su familia, denles las gracias por su invaluable apoyo, sus padres no solo resolvieron lo material, también les inculcaron los valores tan necesarios en estos tiempos, recuerden siempre que en la vida hay dos caminos: el del bien y el del mal, este último en apariencia más fácil, obtienes cosas sin tanto esfuerzo y eso deslumbra, pero no se equivoquen, ya que al final no les dará felicidad, mejor prepárense con entusiasmo, estudien mucho, identifiquen sus dones y talentos para ser profesionistas de éxito y busquen siempre ser los mejores”.

El Director del plantel, Francisco Javier Rosas Luna, al hacer uso de la palabra, agradeció la distinción de la Dra. Aída Féres de Nader de ser madrina de generación de 102 estudiantes y reconoció el respaldo del Gobierno municipal y del Sistema DIF hacia el sector educativo, principalmente hacia la Secundaria Técnica 88, por lo que entrego un reconocimiento a su labor.

La alumna Miranda Hervert Sanchez recibió un reconocimiento especial por destacar con un promedio general de 10 durante los tres años de secundaria.

POR MARIO PRIETO