Así inició el romance entre Angélica Rivera y Peña Nieto, según Sofía Castro

El romance entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto tomó por sorpresa a varias personas, además también fueron duramente criticados cuando se casaron y la actriz se convirtió en la primera dama de México.

Aunque el expresidente y la actriz no dieron muchos detalles sobre cómo comenzó su relación, recientemente en entrevista con Yordi Rosado, la primogénita de La Gaviota, Sofía Castro habló sobre la relación de Peña Nieto y Rivera.

La actriz señaló que notó que a su casa llegaban muchos detalles como flores, algo que le llamó la atención y fue entonces cuando Angélica Rivera le reveló que estaba saliendo con Enrique Peña Nieto. Gracias a estos obsequios y visitas constantes fue que el expresidente conquistó a la famosa.

“Empecé a ver que llegaban flores a la casa y detallitos, de repente: ‘¿mamá quién te manda flores?’ y me dijo: ‘pues es él, estoy saliendo con Enrique’, nos contó todo (…), nos lo presentó, conocimos a sus hijos. Yo lo conocí en mi casa, algo que me sorprendió es en la manera en la que conquistó a mi mamá con detalles, irla a ver a la casa y hasta que se fue formalizando”.

Sofía Castro mencionó que Enrique Peña Nieto siempre se portó muy bien con ella y sus hermanas y las hizo parte de su familia que estaba conformada por sus tres hijos.

“Fue increíble, siempre se portó muy bien con nosotras, nos hizo parte de su vida y ya después fue que empezaron a formalizar y ya formamos una familia, la boda y todo lo que saben. Mi mamá se casó con él en noviembre del 2010, la verdad es que siempre fue algo que mis hermanas y yo platicamos, nos daba miedo que mis papás se quedaran solos”.

Sofía Castro recuerda cómo fue ser parte de la familia presidencial

En la entrevista, Sofía Castro habló sobre el proceso que vivió ella cuando Enrique Peña Nieto comenzó con la postulación para ser presidente de México.

“Yo nunca en mi vida me lo imagine´, fue un acompañamiento a la pareja con la que mi mamá decidió estar, fue su sueño más grande ser presidente. Ya casados, viviendo todos en una casa y nos dijo: ‘me voy a postular para precandidato para la presidencia’ y nosotros de: ‘sí, falta que gane’”.

La famosa también recordó cuando el político ganó la presidencia y que en ese momento él y sus padres hablaron con ella y sus hermanas.

“Mi mamá qué bárbara porque se metió en ese tema sin saber, estuvo al pie del cañón con él (…), veíamos que la campaña era un madra…, los acompañamos a varios eventos, llega el día de las elecciones y ganamos, fue un shock de que ganó, es el presidente, mi mamá es primera dama. Nos cambiamos de casa y mi papá, mi mamá y Enrique hablaron con nosotras (ella y sus hermanas), nos dijeron lo que implicaba, mucha responsabilidad, una posición de mucha responsabilidad y nos dijeron que nos cuidáramos de la gente que se nos iba a acercar (…), sí fuimos una familia de ocho personas, nos queremos con el alma y nos fuimos acompañando el día a día y tratamos de ser un soporte como para él como para mi mamá.

Finalmente, Sofía Castro dijo que después de que Enrique Peña Nieto ganara las elecciones recibió muchas críticas en redes sociales, las cuales la afectaron mucho.

“La gente me dijo cosas muy feas, me costó mi autoestima, mi relación, mi trabajo y sí fue un tema de autoestima muy feo que me cerraran tantas cosas. Hubo cosas muy bonitas, experiencias únicas, pero en la política es blanco o es negro”.