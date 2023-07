Tensa relación entre Pemex y el Sindicato

La relación entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y Petróleos Mexicanos (Pemex) está llegando a un momento de alta tensión en medio de la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo 2023-2025, que deberá quedar listo antes del 31 de julio.

El principal problema es el ofrecimiento de aumento salarial que ha sido calificado por los petroleros como “irrisorio”.

A ello se suma la intención del Gobierno Federal de que sea la Secretaría de Marina, la que a partir de agosto se haga cargo de la operación del Dique Seco de Ciudad Madero, que corresponde a los trabajadores de Pemex.

En una Asamblea general realizada la semana pasada, la Sección 1 del STPRM, los trabajadores rechazaron de manera unánime el incremento que les propone la dirección general de Pemex que sería de un 4.2 % directo al salario y de un 2.32% a las prestaciones.

“Nos hacen una insuficiente propuesta salarial del 4.2%, y un 2.32% a prestaciones, porcentaje que es insuficiente para enfrentar la inflación y carestía que afecta a los trabajadores y sus familias, que merecen un digno nivel de vida”, advirtió el Secretario General de la Sección 1, Esdras Romero Vega.

El incremento salarial en conjunto alcanza un 7.82 por ciento, lo cual calificaron de insuficiente porque está muy por debajo de la inflación.

En esa Asamblea, Romero Vega dio a conocer el estado que guardan las negociaciones de la revisión contractual 2023-2025 que inciaron el 6 de junio sin contar con la presencia del Director General, Octavio Romero Oropeza.

El dirigente petrolero aseguró que el gremio ha mostrado la mejor disposición para llegar a un acuerdo, pero las propuestas de la empresa no están a la altura y se suman a lo que considera la falta de solución a problemas que vienen arrastrando desde hace meses.

“La administración sigue sin resolver compromisos en materia de falta de mantenimiento a centros de trabajo, falta de ropa y equipo de protección personal, falta de capacitación, falta de médicos especialistas y medicinas” denunció.

Reveló que hay falta de pagos de salarios, de prestaciones y primas de antigüedad, y en ocasiones tardan hasta más de un año en ser liquidadas.

En medio de estas negociaciones complejas, llega otro punto de tensión: la intención del Gobierno Federal de que sea la Secretaría de Marina la que a partir del mes de agosto opera el Centro de Reparaciones Navales de Pemex (CERENAV), conocido en Ciudad Madero como el dique seco, uno de los dos únicos en el país para realizar estos trabajos.

En ese sentido, el Sindicato también advirtió que no permitirá que se vean afectados los derechos de los empleados que ahí laboran. “Cómo Sindicato te podría decir que aún no hemos iniciado pláticas con Petróleos Mexicanos.

Todo esto lleva, un ejercicio de diálogo de acuerdos para poder llegar a darle forma a un convenio. Nosotros los trabajadores petroleros tenemos un contrato colectivo no con la Secretaría de Marina, sino con Petróleos Mexicanos.

Petróleos Mexicanos tendrá sus acuerdos con la Secretaría de Marina, pero las pláticas aún no han iniciado por parte de Petróleos Mexicanos y del Sindicato Petrolero “.

Y agregó: “Yo sí te puedo adelantar algo: los derechos de los trabajadores son intocables.

Ellos seguirán siendo petroleros de la Sección Uno sindicalizados. Vendrá seguramente personal de la Secretaría de Marina, junto con Petróleos Mexicanos a administrar posiblemente en Cerenav pero sin tocar ni entrometerse en la vida interna del sindicato, ni sobre los derechos de los trabajadores”, dijo.

La semana pasada circuló un video en el que un mando de la Secretaría de Marina se presenta ante los trabajadores del dique y les da a conocer que a partir del mes de agosto, éste será operado por personal de esa dependencia.

Romero Vega, adelantó que sostuvo una reunión con jefes y mandos medios del CERENAV. “Tuve una reunión con los jefes y mandos medios para darles la tranquilidad de que sus derechos no están en la negociación, no serán tocados seguirán conservando sus derechos laborales, sus derechos sindicales y pueden tener la tranquilidad de que se hará valer el contrato Colectivo de trabajo para beneficio de todos los trabajadores del Cerenav”.

EN EL 2000 EMPEZÓ EL DETERIORO

A nivel nacional, los trabajadores de Petróleos Mexicanos viven una de las épocas mas complicadas de su relación laboral con la cobertura de plazas y cumplimiento de acuerdos, denuncia Silvia Ramos Luna, Secretaria General de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), quien dijo que Pemex tiene un déficit de 18 mil 500 vacantes por cubrir en todas sus instalaciones en el país y no se respetan algunos acuerdos. Históricamente, Pemex y sus trabajadores habían mantenido una relación en la que se privilegiaban sus derechos e incluso se les “apapachaba”.

“Siempre va a haber una situación de problemas entre la empresa y sus trabajadores. Sobre todo cuando por parte de la empresa, no se están cumpliendo con todas las especificaciones, que están establecidas tanto en el Contrato Colectivo como en el reglamento de Seguridad e Higiene. Yo creo que tenemos que partir de una empresa con una situación, de llegar a una empresa con deterioro de una magnitud muy fuerte”, dijo.

Y agregó: “Lo que pasa es que desde el 2000 para acá comenzó el deterioro. Yo diría que en el 95, 96, ó 97 todavía teníamos un contrato colectivo.

Sobre todo nosotros teníamos nuestro reglamento bien…” Los derechos de los trabajadores, explicó que no se trastocaban y se tenia claro el compromiso de la empresa para hacerlos cumplir y respetar, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad.

“Ahorita nos modifican el Reglamento cada que quieren. Ahorita hay una situación que se está presentando, que nos va a afectar.

El Reglamento dice que las vacaciones se deben de tomar en uno o dos períodos. Ahorita salió un oficio que dice que las vacaciones se deben de tomar de dar por semana en 5 periodos.

Hemos ido perdiendo derechos a partir del 2015, en el 2015 nos rompieron todo porque nos quitaron las jubilaciones a los 55 años con 25 de servicio al 80 por ciento de salario y eso lo quitaron y lo mandaron a 65 años.

Ramos Luna comparte que se hace evidente que Petróleos Mexicanos mantiene una postura de sacar el máximo provecho de sus trabajadores, sin atender la demanda de cobertura de plazas.

“Yo creo que sí hay una situación complicada con la empresa, en el sentido de la no cobertura de plazas, el no darnos las plazas suficientes para poder Desarollar el trabajo.

Tenemos que cubrir las 17 mil de ellos y las 1 mil 500 de nosotros”, dijo. Petróleos Mexicanos, dice la Secretaría General que no da una respuesta a las demandas de los representantes de los trabajadores.

“No en cuanto a las coberturas de plazas, no nos han podido dar una respuesta de cuando las van a cubrir. En el el caso de los técnicos y profesionistas tenemos un cansancio ya de muchos años por no cubrir las plazas y en el caso de los manuales (obreros) también nos afecta que no cubran las 17 mil plazas de los manuales , de los trabajadores manuales porque no tenemos gente suficiente”.

La secretaria general, expuso que es importante que Pemex atienda sus demandas y deje de aplicar este tipo de políticas que no benefician a los trabajadores.

“No se vale que la empresa no nos apoye, lo único que queremos es que se cubran las laza vacantes, que se basifique a la gente que tiene 30 a 40 años de antigüedad o más , para que puedan proceder a jubilarse, que no nos muevan unilateralmente el Reglamento, porque lo mueven ellos cuando quieren y la Ley dice que debe ser bilateral.

Queremos que antes de mover al reglamento lo hagamos de forma bilateral para que no nos sigan quitando derechos, que estamos perdiendo casi día con día”, agregó.

