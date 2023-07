Nicola Porcella pelea celoso con Jorge Losa por Wendy

MÉXICO.- Wendy Guevara y Nicola Porcella se mantienen como los participantes favoritos de “La Casa de los Famosos México” gracias a la su simpatía, complicidad y gran amistad, algo por lo que los fans no tardaron en relacionarlos. Sin embargo, en días recientes ha surgido una fuerte polémica sobre ellos y a ésta se suma la pelea que protagonizó el actor con Jorge Losa celoso por un momento de cercanía entre él y la influencer.

Al inicio del programa fue evidente el interés de Wendy Guevara por el conductor peruano, pero pronto fue ella quien frente a las cámaras dejó claro que sólo tenían una bonita amistad. Pese a ello, su actitud y los tiernos momentos juntos podrían revelar lo contrario, por lo que los fans ahora los llaman “Wencola” y esperan que los sentimientos que existen entre ellos sean reales, pues, incluso, él se declaró pansexual.

Durante varias semanas se mantuvieron como la pareja favorita del reality show, pero las recientes votaciones provocaron un fuerte conflicto en el team Infierno y criticas a la integrante de “Las Perdidas” que llevó al actor a una zona de riesgo nomiándolo. A esto se suma la gala de eliminación, en la que Guevara se colocó detrás de Nicola durante el posicionamiento despertando sospechas de una rivalidad.

Nicola Pocella pelea celoso por Wendy Guevara

En medio de la fuerte controversia que los rodea por una supuesta traición, Nicola Porcella demostró que el cariño que se tienen se mantiene fuerte ya que, invadido por los celos, estuvo dispuesto a “pelear” con Jorge Losa luego de que lo viera tratando de acariciar a Wendy Guevara mientras ella se encargaba de limpiar la cocina.

El exparticipante de “Guerreros 2020” le reclamó a Losa por estar cerca de Wendy Guevara y comenzó a empujarlo, aunque todo se trató de una broma que los tres estuvieron dispuestos a continuar y entre risas Porcella empujó a la influencer para que lo defendiera ya que el actor es más alto que él.

“¡Dile que no te toque! La próxima te quiño”, fue la advertencia que lanzó Nicola Porcella entre risas y continuó bromeando con la también modelo, quien envió un mensaje continuando con la broma: “Manas, pues ya pudieron ver que dos hombres se estuvieron peleando por mi cuerpo. A punto de agarrarse a golpes por Wendy Nayeli, bebés, fíjense yo siempre les he dicho que una cuando anda fodonga y fachosa funciona más, tanto que se estaban peleando por mí y yo no quiero ni uno”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO