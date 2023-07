Aumenta consulta por adicciones y salud mental

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La demanda de atención o consulta por problemas de adicciones y salud mental aumentaron desde el mes de mayo en que los Centros de Atención Primaria de Adicciones (CAPA), se convirtieron en Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones.

Eliana Guevara Peña, jefa del departamento de salud mental y adicciones de la Secretaría de Salud en Tamaulipas (SST), dijo que este cambio dictado por el gobierno federal, permitió que muchas personas que no encontraban un espacio para arder sus problemas mentales ahora tienen a donde acudir en un primer nivel de atención.

“Es algo bueno, el paciente que antes no se podía incluir en la consulta, -por problemas mentales- porque los mismos lineamientos no lo permitían, ahora pueden acudir y eso ha generado un incremento en la consulta, porque no sólo se ven adicciones”.

El personal fue capacitado para ofrecer la atención integral, dijo que en marzo hubo mil 483 atenciones, más 1000 de las jurisdicciones sanitarias.

En relación a la principal atención que demandan los usuarios con problemas mentales, destaca el trastorno de ansiedad, la depresión y otros que tienen que ver con el desarrollo del Niño y del adolescente.

Reconoció que los y las psicólogas de los centros tienen mucho trabajo por hacer, trabajo de campo y clínico, para ligarse el primer objetivo, “que es cambiar el paradigma de la salud mental, de que si voy al psicólogo o al psiquiatra estoy loco”.

En ese sentido destacó, que ante problemas mentales sí emocionales “es válido pedir ayuda”, por eso es necesario educar a niños y jóvenes desde temprana edad para que entiendan y sepan que su problema tiene atención y una solución.

“Lo importante es cambiar paradigmas, par que cada día llegue más gente en busca de atención”, insistió tras señalar que los especialistas tienen suficientes herramientas para ofrecer atención eficaz, tanto en el tema de salud mental, como en adicciones.

POR NORA ALICIA HERNÁNDEZ HERRERA