Mapaches tienen que ser reubicados

MADERO, TAM.- Los mapaches que habitan en Las Escolleras y en el área de playa Miramar se estima que están a un paso de convertirse en un problema de salud pública y seguridad para los habitantes y visitantes.

Mauro Reyes Cobos, regidor presidente de la Comisión de Ecología en la administración de la ciudad, comparte que el tema de reubicación ya se compartió con la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA).

“Ya se puso sobre la mesa con Profepa…Un proyecto de reubicación en el que si queremos dejar unos mapaches, pero obviamente tener un control natal de ellos y el tema de esterilización”, dijo.

Y agregó :”La reubicación se puede dar entre Aldama y Soto La Marina. En donde existen todos los recursos para el hábitat de los mapaches y obviamente tienen agua y son parte de la cadena alimenticia”, explicó.

En la zona costera de playa Miramar se estima que hay una población de mil 200 a mil 500 mapaches.

En el centro de recreación pública, dijo que los mapaches no tienen un depredador natural, no se alimentan de las especies de la zona de manera natural y traen enfermedades.

“Acá nosotros en la playa no tienen un depredador natural, no consumen agua del río y no comen pescado.Hay que hacer un estudio poblacional , precisamente para determinar que es una problemática que ya es demasiado la sobrepoblación de mapaches que tenemos ahí en la zona”.

“Los mapaches a través de heces fecales transmiten una larva que a los seres humanos se introduce por las uñas y puede afectar la salud.”

Por José Luis Rdz.