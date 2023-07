¿Cómo ver el anillo de fuego del Eclipse solar anular de forma segura?

MÉXICO.- Un eclipse solar anular es un fenómeno hermoso que se produce cuando la Luna, que está lo más alejada posible de la Tierra, se interpone entre la Tierra y el Sol, provocando un anillo de fuego, la última vez que ocurrió algo similar fue en 1991 y este año sucederá el 14 de octubre de 2023.

Los eclipses solares parciales o anulares son diferentes de los eclipses solares totales porque no tienen un período de totalidad en que la Luna bloquea completamente la cara brillante del Sol. Por lo tanto, durante un eclipse solar parcial o anular, nunca es seguro mirar directamente al Sol sin la protección ocular adecuada.

De acuerdo a las recomendaciones publicadas por la NASA, cuando veas un eclipse solar parcial o anular directamente con los ojos, debes mirar en todo momento a través de anteojos para la observación solar que sean seguros (“anteojos para eclipses”) o un visor solar de mano que sea seguro.

¿Cómo observar el anillo de fuego de forma segura?

– Los anteojos para eclipses no son gafas de sol comunes: sin importar lo oscuras que sean, las gafas de sol comunes no son seguras para observar el Sol.

– Los visores solares seguros son miles de veces más oscuros y deben cumplir con la norma internacional ISO 12312-2.

– Siempre debes inspeccionar tus anteojos para eclipses o tu visor de mano antes de usarlo; si está roto, rayado o dañado de alguna otra manera, debes desechar el dispositivo. Supervisa siempre a los niños que utilizan visores solares.

– No mires al Sol a través de una lente de cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras usas tus anteojos para eclipses o un visor solar de mano: los rayos solares concentrados atravesarán y quemarán el filtro, y entrarán en tus ojos, causando lesiones graves.

– No uses anteojos para eclipses o visores de mano con cámaras, binoculares o telescopios. Estos dispositivos requieren diferentes tipos de filtros solares. Al observar un eclipse parcial o anular a través de cámaras, binoculares o telescopios equipados con filtros solares adecuados, no es necesario usar anteojos para eclipses. (Los filtros solares funcionan igual que los anteojos para eclipses y protegen tus ojos).

– Busca el consejo experto de un astrónomo antes de usar un filtro solar con una cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico.

– Ten en cuenta que los filtros solares deben estar sujetos a la parte frontal del telescopio, los binoculares, la lente de la cámara o cualquier otro dispositivo óptico.

– Recuerda llevar protección solar, sombrero y ropa con protección solar para evitar daños en la piel.

– Así puedes observar de forma segura el eclipse solar anular

– Si no tiene anteojos para eclipses ni un visor solar de mano, puedes usar un método de observación indirecta, que no requiere mirar directamente al Sol. Una manera es usar un proyector estenopeico, que tiene una pequeña abertura (por ejemplo, un agujero perforado con un alfiler en una tarjeta de fichero) y proyecta una imagen del Sol sobre una superficie cercana. Con el Sol a tu espalda, puedes ver con seguridad la imagen proyectada. ¡No mires al Sol a través del agujero!

