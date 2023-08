Hospitalizan a Sergio Corona tras sufrir un infarto

CIUDAD DE MÉXICO.- El mundo del espectáculo nuevamente se encuentra preocupado, en esta ocasión por el estado de salud de Sergio Corona, actor que tuvo que ser hospitalizado de urgencia tras sufrir un infarto.

De acuerdo con información de Joel O’Farrili para el programa Fórmula Espectacular, una persona cercana al actor le contó que hace unos días el actor de 94 años sufrió un infarto y actualmente se encuentra en recuperación.

“Don Sergio me dicen, sufrió un infarto, no tengo la fecha exacta, pero fue en la segunda quincena de julio, probablemente en los primeros días de esta segunda quincena”, señaló.

Sergio Corona sigue activo y es el personaje principal de ‘Como dice el dicho’.

Según el periodista, el actor todavía asistió a los premios Grandeza Hispana, que fueron el 12 de julio. Acudió acompañado por la productora de ‘Como dice el dicho’, Genoveva Martínez,

“Me dicen que don Sergio se encontraba en su casa, le vino el infarto, fue hospitalizado en una institución privada, me dicen que no fue en estos hospitales donde tradicionalmente van los actores de la ANDA, porque ya no hay servicio”, señaló.

La familia del actor fue la encargada de buscar un hospital privado para llevarlo, donde permaneció algunos días para recuperarse: “Lo que me cuentan es que afortunadamente, se recuperó, salió adelante y regreso a su casa”.

“En este momento él se encuentra tratando de estar lo más tranquilo posible, su teléfono móvil lo tiene apagado y en el teléfono fijo únicamente recibe llamadas de personas contadas con el fin de que se encuentre lo más tranquilo posible”.

O’Farrili menciona que el actor pidió a su familia que la información no trascendiera, debido a que lo único que necesita por el momento es tranquilidad.

¿Por qué los actores de la ANDA no tienen hospital?

Sergio Corona no es el único actor que está enfrentando problemas debido a que la ANDA ya no cubre los pagos de hospitalización.

Esta semana tanto Rosita Pelayo como el actor Roberto D’Amico, solicitaron apoyo para poder pagar sus respectivas cuentas hospitalarias debido a que la ANDA les ha quitado algunos beneficios.

Joel O’Farrili explicó en el programa Fórmula Espectacular que: “Entre las decisiones que tomó previsión social de la ANDA fue la de ya no cubrir los servicios de salud de los beneficiarios de los actores, pero que ya no cubra el de los actores es tremendo”.

El periodista señaló que una caída de Roberto D’Amico se complicó, pues el famoso fue hospitalizado porque se cayó, después le detectaron una infección en los riñones, posteriormente COVID y finalmente neumonía”.

Mientras la cuenta de Roberto D’Amico aumenta, el actor Sergio Corona logró pagar su cuenta de hospital gracias al apoyo de su familia.

Con información de Radio Formula.