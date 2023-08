Mapache que quería palomitas en la Leagues Cup se vuelve viral

CIUDAD DE MÉXICO.- Un mapache sorprendió a los presentes al interior del America First Field en Sandy, Utah, previo al partido entre el León y el Salt Lake en los dieciseisavos de final de la Leagues Cup 2023.

Según Caleb Turner, quien grabó el momento, una teja del techo cedió por la fuerte lluvia que caía al exterior del estadio y el mapache cayó cerca de una máquina de palomitas de maíz.

La imagen que se ha hecho viral es cuando el mapache se paró, colocó dos patas en el vidrio y vio en la ventanilla de la máquina. Ante ello, varios aficionados reaccionaron:

A raccoon just fell through the ceiling in the press box pic.twitter.com/D7t3ky7yNX

— Caleb Turner (@calebturner23) August 4, 2023