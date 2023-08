Hombre se desmaya en nacimiento de su hija y el video se vuelve viral

CIUDAD DE MÉXICO.- En las últimas semanas, un peculiar video ha estado causando sensación en TikTok, generando risas y asombro entre los usuarios. El contenido viral muestra una escena inesperada y cómica protagonizada por un padre durante el momento del nacimiento de su hijo. El clip, compartido por Corianne Johnson mientras estaba en trabajo de parto, presenta a su esposo Cody, quien había decidido presenciar el nacimiento de su bebé, a quien cariñosamente nombraron Navy. Sin embargo, la historia toma un giro hilarante cuando, antes de que el proceso de alumbramiento comenzara, a Corianne le aplicaron una anestesia epidural.

La reacción de Cody al presenciar la aguja de anestesia en la columna de su esposa fue completamente inesperada y cómica. El joven padre, al ver la aguja, perdió el conocimiento y colapsó en el suelo, sin recuperarse hasta que su hija ya había venido al mundo. El video captura el momento en el que Cody yace en el suelo, seguido por una escena en la que es atendido por el personal médico mientras descansa en un sillón.

La situación no tardó en despertar risas y simpatía entre los espectadores en las redes sociales. El contraste entre las expectativas y la realidad en la reacción de Cody se convirtió en una fuente de entretenimiento para muchos. “No te preocupes, nena, no me desmayaré durante tu trabajo de parto”, había prometido Cody anteriormente, pero la visión de la aguja demostró ser más de lo que podía manejar.

Corianne, entre risas, comentó: “Sabía que esto iba a suceder. ¡Me arrepiento de no haber apostado dinero a que le pasaría!” En una entrevista con el medio local Today.com, compartió cómo Cody nunca ha sido capaz de lidiar con las agujas. “Ni siquiera vio cómo la aguja entraba en mi espalda, solo la aguja en sí y eso fue suficiente para que se desmayara”, explicó.

Desmayo por emociones extremas

Experimentar un desmayo como respuesta a algo impresionante o impactante se debe a una reacción del sistema nervioso autónomo. Cuando se encuentra ante situaciones emocionales extremas, como asombro, miedo intenso o estrés, el sistema nervioso autónomo puede activar la respuesta de “lucha o huida”. Esta respuesta involucra la liberación de hormonas como la adrenalina, que aumentan la frecuencia cardíaca y la presión arterial, preparando al cuerpo para reaccionar rápidamente a la situación.

Sin embargo, en ciertos casos, esta respuesta puede tener un efecto contrario. En lugar de aumentar la presión arterial, puede llevar a una disminución temporal de la misma, lo que puede resultar en una reducción del flujo sanguíneo al cerebro. Cuando el cerebro no recibe suficiente oxígeno y nutrientes, puede desencadenarse un desmayo.

En el contexto de ver algo impresionante, como una aguja en una situación médica, un desmayo podría ocurrir debido a la combinación de emociones intensas, la liberación de adrenalina y la posterior disminución de la presión arterial. El sistema nervioso autónomo, en su intento de manejar la situación, podría llevar al cuerpo a una respuesta de vasodilatación periférica, lo que causa una caída momentánea de la presión arterial y, en última instancia, puede resultar en el desmayo.

Cabe destacar que no todas las personas reaccionan de la misma manera ante situaciones impresionantes. Algunas personas son más propensas a experimentar desmayos debido a su sensibilidad a los cambios en la presión arterial, mientras que otras pueden no tener esa reacción.

Con información de Heraldo de México