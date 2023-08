Mueven al sur microempresas

El desarrollo económico de la zona conurbada ha permitido la proliferación de pequeñas empresas creadas por emprendedores que han apostado por su talento y conocimientos para impulsar sus proyectos.

El vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tampico (Canaco), Jorge Reyes Cruz, señaló que en la zona sur se ha vivido un fenómeno de crecimiento importante en el que los emprendedores han impulsado la creación de la microempresas.

“En el último reporte de unidades económicas de la Zona, se reportaron 26,453 negocios formales en la zona Conurbada, los cuales el 92% son de un tamaño micro, de 1 a 10 empleados”, señaló.

Reconoció que en estos tiempos, pensar en emprendimiento o un crecimiento empresarial pareciera complicado por la situación económica que vive el país y de los rezagos en el sector salud y que se traslada en incertidumbre, sin embargo, destacó que hay un perfil importante del emprendedurismo.

“Tampico y la Zona Conurbada está llena de gente talentosa, de emprendedores natos, hemos sido cuna de grandes aportaciones a la cultura, gastronomía. Hemos desarrollado empresarios de alto nivel que han creado miles de oportunidades laborales para nuestra Zona y región”, aseguró el empresario tampiqueño.

Respecto a la estadística local, Reyes Cruz reconoció que pese al crecimiento de las inversiones en microempresas, son este sector del comercio el que más riesgos de no sobrevivir tienen.

“Lo malo de esa estadística es que, como sabemos, los emprendimientos no están sobreviviendo a más de 2 años, hemos tocado mucho el tema, y necesitamos crear foros, espacios donde los emprendedores no solo encuentren un financiamiento, si no que encuentren una mentoría en donde los lleven de la mano en ser productivos, en minimizar el riesgo de perder sus negocios en tan poco tiempo”.

A nivel nacional, de las 280 mil 489 empresas con seis personas ocupadas o más en los sectores de la construcción, industria manufacturera, el comercio y servicios, de aquellas, 6.9% son medianas que son 19 mil 329; 35.3% son pequeñas, esto es 98 mil 917; y 52.8% son microempresas, lo que se traduce en 148 mil 24 empresas.

El vicepresidente de la Canaco de Tampico aconsejó que los emprendedores busquen apoyo para poder superar la estadística de cierres tempranos de dos o menos años desde el inicio de sus operaciones.

“Busca un mentor, acércate a estos espacios donde un emprendedor ya ha pasado por las mismas variables, no le tengas miedo a compartir experiencias de negocio, de esta manera podrás tener un mayor apertura de oportunidades y de visión comercial”, aconsejó.

Puntualizó que la zona sur, como cuna de emprendedores, aún tiene oportunidad para seguir desarrollando proyectos, entre los principales tener planes de negocio, no ser tedioso ni extenso y enfocarse en hacerlo práctico.

La Radiografía del Emprendimiento en México publicada por la Asociación de Emprendedores de México (Asem) revela que México tiene su base de emprendedores en los adultos jóvenes de entre 26 y 35 años con el 41.4%.

En el país, el 47% de los emprendedores inicia su negocio por necesidad o por el deseo de tener un ingreso extra, mientras que en otros países como Estados Unidos y Canadá, inician sus empresas persiguiendo una pasión y no una necesidad.

Del total de emprendimientos, la venta de alimentos representan el 12.2% de todos los negocios del país y generan poco más de dos millones de empleos, de acuerdo con el Inegi.

POR OMAR REYES