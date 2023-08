Así fue la primer pelea de artes marciales de Jawy Méndez de Acapulco Shore

MÉXICO.-

Jawy Méndez cuyo nombre real es Luis Alejandro Méndez González, es un famoso personaje reconocido por su participación en diversos reality shows, el primero en donde acaparó las miradas de los espectadores en pantalla fue Acapulco Shore, después también formó parte de otros proyectos importantes para televisión.

Pero ahora el artista originario de la Ciudad de México optó por hacer algo distinto, pues se enlistó como peleador de Artes Marciales Mixtas (MMA) y todo fue tan enserio que ya hizo su debut profesional en un evento en donde estuvo mostrando sus fortalezas, aunque no le fue tan bien y no pudo derrotar a su oponente el colombiano John “The Samurai” Rodríguez.

“¡No importa lo que pase, no soy de los que va pa atrás! ¡Yo nunca me quito! ???? vendrá más entrenamiento y nuevas oportunidades”, es parte de lo que escribió el influencer en sus redes sociales junto a varias imágenes de lo que pasó durante su encuentro deportivo, en el que no pudo ganar.

Critican a Jawy por su pelea en MMA

Pero los comentarios no se hicieron esperar y los usuarios de redes sociales emitieron alguna de sus posturas, la mayoría de sus amigos se hicieron presentes entre ellos Fernando Lozada (ex Acapulco Shore) que aplaudieron el desempeño y seguridad de su ser querido, pero además hubo otros que no estuvieron de acuerdo con su nueva actividad.

“Pero en Acapulco shore se sentía intocable pegándole a todos los invitados e intimidando”, “Nada más vende imagen pues perdió como todos lo esperaban en ese aspecto no decepciono” y Muy buena pelea la verdad, te saliste muy bien de los derribos aun que te falta trabajar un poco en la condición, conectaste muy buenos golpes, es el inicio de algo bueno, échele campeón”, son algunos de los comentarios que dejaron en sus publicaciones.

Jawy y su ex relación con Mane

Hay que recordar que antes de que Jawy incursionara como peleador ya había algo que le generaba más críticas y se trata de su pasada relación con la influencer Manelyk González a quien conoció cuando ambos formaron parte de la primera temporada de Acapulco Shore, ahí los jóvenes lograron establecer lazos afectivos que se desarrollaron en otras emisiones.

Hay que recordar que la pareja incluso se comprometió para casarse, aunque después trascendió la noticia que todo entre ellos había culminado y quien también se vio involucrada fue Karime Pindter, amiga de Jawy y examiga de Mane, pues a la fecha ya no hay comunicación entre ellas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO