“No soy ninfómana”: ‘Barby Juárez’ habla de su sexualidad tras polémica en LCDLFMX

CIUDAD DE MÉXICO.- La boxeadora María Anastasia Juárez Trejo, mejor conocida como ‘Barby Juárez’, habló sobre su sexualidad tras la polémica sobre sus relaciones íntimas que surgieron en el reality show de ‘La Casa de los Famosos’, aclarando que no tiene problemas de ninfomanía.

Ante los cuestionamientos que surgieron en el reality show, sobre si ‘Barby Juárez’ era infiel tras un juego que hicieron los integrantes, así como las declaraciones que dio la boxeadora sobre su vida sexual, la famosa reveló que solo tiene relaciones íntimas con su pareja.

“No soy ninfómana, de andar buscando sexo por donde quiera, no. Era con mi pareja disfrutar lo que teníamos y creo que eso tenemos derecho todas las mujeres a sentirlo y a buscarlo”, dijo ‘Barby Juárez’.

Además de que ‘Barby Juárez’ aclaró que no es ninfómana, es decir, que no era adicta al sexo y que lograba a tener satisfacción íntima con sus parejas, la boxeadora señaló que, en ningún momento, sintió atracción por Emilio Osorio dentro de ‘La Casa de los Famosos’.

“De Emilio, tampoco dije que me gustara. No me… Y ni quería que… Lo que dije es que, por su edad, a lo mejor sería con el que duraría más, pero no que quería […] ¡Ah, sí! Toda la vida. El papá de mi hija es mucho más chico que yo”, puntualizó.

Barby Juárez responde a críticas por su forma de hablar

Otro aspecto que generó polémica entre los fanáticos de ‘La Casa de los Famosos’, en redes sociales, fue la forma de hablar de ‘Baby Juárez’, quien en ocasiones se trababa o le costaba trabajo expresar una idea de manera puntual. Ante esto, la celebridad respondió.

“¡Ah, pues me da risa! ¿A quién no chin… se le ha trabado la lengua alguna vez? Y más, cuando te pones nervioso con personas como ellos, que sabías que te estaban atacando […] Y creo fue mejor […] que se burlen de que me trabé y de que tartamudeé o lo que sea, me da a mí hasta risa; a que mejor me hubieran dicho faltosa porque los agredí”, dijo.

De esta manera, la exintegrante de ‘La Casa de los Famosos’, ‘Barby Juárez’, habló de su sexualidad al aclarar que no tiene una ninfomanía y que le importa poco las críticas sobre su forma de hablar en el reality show.

La Barby Juárez ACLARA los supuestos fraudes que no la llevaron a la final de famoso reality.#PájarosEnElAlambre 🐦 en #SaleElSol 🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/eArcgr8VBu — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) August 10, 2023

Con información de Excélsior.