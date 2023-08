Huapilla Tampico, con mucho sabor

Una historia de tenacidad, fe e innovación es la de Abel Pulido Pérez quien al recibir de manos de su padre un pequeño negocio dedicado a la venta de yogurth decidió dar un paso adelante y lanzarse en la búsqueda de un producto que representara a la zona y le brindara la oportunidad de llegar a miles de hogares naciendo así Huapilla Tampico y Galletas Gran Día.

“Mi padre me traspasó un puesto de yogurth, galletas y miel, naciendo en mí el deseo de preservar su legado, aunque eran pocos los productos que teníamos para ofrecer, por lo que comencé a buscar la forma de innovar con algún producto que pudiera darnos ese plus que deseaba”.

LLUVIA DE IDEAS

Pulido Pérez compartió con Expreso-La Razón que la búsqueda de este producto le llevó un poco de tiempo y previo a ello realizó algunos emprendimientos, siendo durante una reunión con amigos que comenzaron a plantearle una serie de opciones posibles, llegando al punto de las aguas frescas.

“En el local vendía de todo, buscaba dar ese plus que cautivara a los clientes y que nos hiciera crecer, siendo en una plática con amigos que alguien me planteó la posibilidad de vender aguas frescas ya que cerca del negocio se encontraban dos rutas del transporte público”.

“Durante esta charla llegamos al punto de la huapilla, una bebida que podría gustarle a los choferes del transporte por su peculiar sabor además de ser una bebida refrescante y que no se distribuye mucho en los negocios de aguas”.

APRENDER EL PROCESO

Luego de haber tomado la decisión, un nuevo reto se asomó a su puerta, encontrar el proceso adecuado para la elaboración de esta bebida, dándose a la tarea de investigar todo lo necesario para aprender sobre la fermentación de este fruto.

“Ya decidido me encontré con el hecho de que no sabía nada sobre la elaboración de la huapilla, ahí mi suegro me apoyó consiguiéndome el fruto y de ahí nos fuimos a prueba y error, hasta encontrar la receta perfecta para crear Huapilla Tampico”.

Ya con la receta perfecta Pulido Pérez se lanzó y comenzó con la venta de esta tradicional bebida de la zona teniendo gran respuesta por parte de la población.

“Me aventé a la buena de Dios, hice algunos letreros y comencé a ofrecerla recibiendo con sorpresa que se vendía muy bien todos los días, llegando a vender el primer mes un poco más de 60 litros por día”.

DAR UN PASO MÁS

Al percatarse de la buena aceptación de la Huapilla por parte de la población Pulido Pérez vio la posibilidad de embotellar su bebida y ofrecer al público un producto de calidad a través de su venta en las tienditas además de algunas tiendas de autoservicio.

“Tras la aceptación del producto vi que esta bebida no se vendía más que en ciertos puntos establecidos por lo que decidí dar un paso más allá y comenzar a embotellarla dándome la tarea de crear las etiquetas y lanzarla a la venta llegando en esta momento a tener presencia también en Arteli, Su Bodega y Chedraui además de distribuirla en Ciudad Victoria, San Fernando y Poza Rica”.

Huapilla Tampico la puedes encontrar en su presentación de medio litro y litro además de concentrados mismos que también se distribuyen en medios y litros.

HUAPILLA CON STEVIA

Abel Pulido añadió que con la llegada de la pandemia decidió lanzar al mercado la huapilla con Stevia, llegando así a ese público que por cuestiones de salud o bien por estética decidieron reducir su consumo de azúcar.

GALLETAS GRAN DÍA

Las galletas integrales y granola forman parte también de esta familia teniendo una amplia variedad de productos los cuales se han ido modificando al gusto de la población.

“Dentro de Gran Día tenemos una amplia variedad de productos como granola en varias presentaciones, galletas integrales y barras de granola algunas de ellas rellenas de cajeta, zarzamora, piña”.

Pulido Pérez añadió que dentro de esta amplia gama de productos también se encuentran los elaborados con Stevia ya que desea satisfacer a el público consumidor.

POR PATRICIA MARTÍNEZ