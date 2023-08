Se tambalea la llegada de planta de hidrógeno verde a Matamoros

En Matamoros se proyecta la creación de una Planta de Hidrógeno Verde, anunció hace casi dos meses el alcalde de dicho municipio Mario Alberto Lopez Hernández, sin embargo la “asociación” que encabeza esta obra, no tiene un proyecto sustentado y no cuenta con lo necesario para iniciar un proyecto de tal magnitud.

Quien pretende construir esta planta, es la Fundación ISCM (Institute for Strategy and Complexity Management), pero de acuerdo al comisionado de Energía en Tamaulipas, José Ramón Silva Arizabalo, está no cuenta con un proyecto integral debidamente establecido para llevar a cabo ese tipo de trabajos.

“Es una asociación que ha salido a medios y en diferentes municipios, pero revisamos la información y creemos que le falta bastante sustento” .

“Técnicamente les falta mucho, nos mandaron información y creemos que no es contundente lo que traen; hay que revisarlo bien”, dijo Silva Arizabalo.

El funcionario estatal explicó que tampoco cuentan con una viabilidad económica dentro de este proyecto, que aunque sea muy positivo y se quiera genera un beneficio al medio ambiente y a la población en general, no es suficiente.

“A veces hay personas con mucha iniciativa y con buenos deseos pero técnicamente no cumple, entonces hay que esperar que de verdad sea real lo que traen y que tenga todo el sustento técnico y la viabilidad económica”.

Por su parte el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social en Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, explicó que este proyecto es viable, aunque todavía se están recabando datos para su desarrollo.

Destacó que la asociación es de origen Belga y que en caso de efectuarse será una acción con grandes beneficios para el Estado.

“Quien más lleva avance es Matamoros y hay una fundación belga que propone generar hidrógeno verde y tratarnos las aguas residuales, entonces tenemos la posibilidad de llevar a cabo una acción que es importantísima para el gobierno del Estado y para los municipios que es el tratamiento de las aguas residuales”.

A principios de julio el alcalde de Matamoros, adelantó información de dicho proyecto, exponiendo que este vendría a detonar la calidad y eficiencia ecológica de la ciudad.

“Estamos entrando en una etapa nueva con una noticia muy relevante que el gobernador la va abanderar y es sobre el tema de la plantas de hidrógeno verde, y pues Matamoros va a ser la punta de lanza porque ahí se va a instalar la primera planta de hidrógeno.

“¿Y qué significa eso?, pues que todas las aguas que tiramos a la Laguna de la Palangana y al mar pues van a ser utilizadas para producir hidrógeno”.

Por Antonio H. Mandujano