Teníamos el sueño de reducir la pobreza y ya lo logramos”: AMLO

La mañana de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que se siente satisfecho de los resultados que su gobierno ha conseguido respecto a la igualdad. Ello, luego que, de acuerdo con el Coneval, más de 5 millones de personas salieron de la pobreza.

“Ya estamos viendo resultados. Estoy muy contento, estoy satisfecho, podría decir que hasta me iría del gobierno con lo que ya hemos logrado, incluso podría decir que hasta me podría morir tranquilo, porque imagínense, teníamos un sueño, el que se redujera la pobreza en nuestro país y disminuyera la desigualdad y resulta que ya lo logramos”, celebró el mandatario.

Recordó que se trata de algo que no había pasado en 40 años. Aseveró que podría retirarse con estos resultados:

“Estoy muy satisfecho, podría decir que hasta me iría del gobierno con lo que ya hemos logrado, incluso podría decir que hasta me podría retirar, me podría morir tranquilo porque imagínense de que teníamos un sueño buscábamos un ideal muchos mexicanos millones de mexicanos”, señaló.

Esto ocurre luego que el pasado jueves, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), presentó los resultados de la medición multidimensional de la pobreza a nivel nacional y por entidad federativa para 2022.

El periodo de análisis es de 2018 a 2022, que toma en cuenta las implicaciones económicas y sociales de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, evidenció que de 2018 y 2022, el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional a nivel nacional pasó de 41.9% a 36.3%, en otras palabras, en 2022, 36 de cada 100 personas en México presentaban al menos una privación en sus derechos sociales y tenían un ingreso mensual por persona insuficiente para adquirir una canasta alimentaria, así como bienes y servicios necesarios.

CON INFORMACIÓN DE EL CHAMUCO.COM.MX