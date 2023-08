Exhorta Ebrard a Morena a no hacer campaña a favor de Sheinbaum

MÉXICO.- El excanciller Marcelo Ebrard Casaubón acusó hoy directamente a Claudia Sheinbaum y a los gobiernos federal y de la capital mexicana, en manos de Morena, de estar desviando recursos, organizando acarreo y brigadas; de publicidad y guerra sucia para perjudicarlo y beneficiar a quien fuera la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“He ganado encuestas y cuando no gané una encuesta tuve los pantalones para decir: no la ganamos. Aunque fueran 32 cuestionarios. Les habla alguien que tiene esa experiencia, que ha actuado en línea recta; soy una gente honesta, íntegra; nunca he sido un traidor, nunca he sido desleal. Me invitaron al Gobierno y fui eficaz, y fui leal. ¿Qué es el segundo mensaje? Permitan que la ciudadanía libremente elija porque si no va a ser un desastre para Morena. Suspendan lo que están haciendo porque sí lo están haciendo. Llevo meses y semanas con toda paciencia, con toda responsabilidad, esperando a que corrijan”, advirtió el excanciller.

“Lo que les pido es que permitan que la gente decida. Eso está en manos de la dirigencia de Morena, y está en manos de todas y todos aquellos que participan en lo que acabo de decir: sean gobiernos estatales, sean secretarías de Estado, sean funcionarios. Todos ellos, todas ellas, tienen que respetar el proceso y nosotros sabremos respetarlo también. Mañana es el sorteo de las encuestas pero firmamos que no iba a pasar todo lo que está pasando hoy. Estamos en foco rojo. Tienen que acatar la voluntad de la gente. Sean leales a nuestro movimiento y también a Claudia se lo digo: qué necesidad, qué caso tiene comprometer todo aquello por lo que hemos luchado”, agregó.

Posterior a la conferencia, Ebrard escribió esto en su cuenta de Twitter, muy parecido a lo que había dicho en vivo: “Exijo a la dirigencia de Morena haga cumplir los acuerdos firmados. En los últimos días vemos un incremento del acarreo, brigadeos por parte incluso de servidores públicos, campaña sucia e intimidación. La razón es que les vamos a ganar la encuesta y quieren impedirlo. Mañana entramos a la etapa decisiva, hay que hacer valer lo acordado y respetar el voto libre de la gente. No hay más”.

En otro tuit reiteró el compromiso que tuvo cuando se llevó a cabo la elección interna en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 2011 donde fue finalmente elegido el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Demando se respete una encuesta libre y justa como firmamos. Lo digo siendo el único que ha aceptado resultado adverso en una encuesta por la candidatura a la Presidencia”, añadió.

Exijo a la dirigencia de Morena haga cumplir los acuerdos firmados.En los últimos días vemos un incremento del acarreo, brigadeos por parte incluso de servidores públicos , campaña sucia e intimidación. La razón es que les vamos a ganar la encuesta y quieren impedirlo. Mañana… — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 16, 2023

Posteriormente, reveló los resultados de la encuesta realizada por Rubrum sobre el proceso interno de Morena, en el cual lo señala como el elegido con un 33.4 por ciento, mientras que Sheinbaum cuenta con el 25.8 de la preferencia.

Ebrard detalló en la conferencia de prensa de hoy que nunca había visto “tanto acarreo”, pago de encuestas falsas e incluso una campaña negra en contra de su familia dentro del proceso interno de Morena.

Señaló que en la promoción de Claudia Sheinbaum están utilizando “masivamente” a la Secretaría del Bienestar y las brigadas para decirles que el propio Presidente López Obrador es quien quiere que la exmandataria capitalina sea la candidata presidencial.

“Nunca vieron ustedes [durante mi gestión como Jefe de Gobierno] todo el país pintado con financiamiento del Gobierno de la Ciudad de México, y nunca vieron espectaculares de Marcelo en toda la República mexicana”, añadió.

Si bien dijo entender que el partido busca la unidad dentro del movimiento, también señaló a la propia dirigencia de Morena por no tomar medidas de publicidad en favor de Claudia Sheinbaum, hecho que apuntó que ha sucedido desde noviembre del año pasado.

Ebrard destacó la importancia de denunciar lo anterior ya que, ante los resultados de encuestas que apuntan la la “altísima probabilidad” de que Morena vuelva a ganar las elecciones presidenciales en 2024, la definición entre los dos aspirantes que llevan la delantera —es decir Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard— “muy posiblemente” definirá quién será el siguiente Presidente o Presidenta de la Repúlica.

“Cuando alguien está preguntando ¿qué piensas del Coordinador de la Cuarta Transformación?’, lo que te están preguntando es: ‘¿Quién va a ser Presidente?’, muy probablemente”, explicó.

Ebrard aseguró que Sheinbaum piensa que el punto más ideal del país ya llegó, y su visión consiste en “defendernos en el lugar en el que ya estamos”; mientras que la suya consiste en “ir a otro nivel en estos años por venir, es una lucha por el futuro; tenemos que construir hacia allá”.

“No hemos llegado al destino, apenas vamos empezando”, añadió.

CON INFORMACIÓN DE SIN EMABRGO