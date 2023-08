Mujer fantasma aterroriza jornada electoral en Argentina

ARGENTINA.- El pasado domingo 13 de agosto se realizaron las elecciones primarias en Argentina y más allá del arrollador triunfo del polémico Javier Milei, la atención se centró en un presunto hecho paranormal ocurrido durante la jornada electoral pues resulta que en la provincia de San Juan habría acudido a votar una misteriosa “mujer fantasma” que luego de entrar el cuarto oscuro donde se ejerce el voto simplemente desapareció, por lo que esta escalofriante historia le ha dado la vuelta al mundo.

Como se mencionó antes, este presunto hecho paranormal ocurrió el pasado domingo 13 de agosto en Argentina y para ser más específicos “la votante fantasma” acudió a ejercer su derecho al voto en una casilla instalada en la Escuela Primaria 14 de febrero de la ciudad de Villa Krause en el departamento de Rawson de la provincia de San Juan y la historia se dio a conocer durante la cobertura en vivo de Telesol, donde los comicios pasaron a segundo plano debido a que la presidenta de la mesa 968 denunció un hecho paranormal.

Votante fantasma, a quién habrá votado che? que incógnita 😂 pic.twitter.com/e7OhK3yOkw — Rafael Greco (@RafaelGreco4) August 14, 2023

Iris es el nombre de la presidenta de la referida mesa y ante las cámaras de Telesol contó la escalofriante historia paranormal de la que también fueron testigos otros funcionarios de la mesa y otros votantes, quienes confirmaron de viva voz que los hechos narrados fueron completamente verídicos.

Según el relato de la presidenta de mesa, una mujer llegó a solicitar su boleta y una vez que se la entregaron se dirigió al cuarto oscuro para ejercer su voto de manera libre y secreta, no obstante, pasaron varios minutos y la mujer no salía, por lo que decidieron tocar a la puerta pero al no tener respuesta decidieron llamar a los soldados que cuidaban que la jornada se realizará con tranquilidad, sin embargo, al abrir el cuarto oscuro descubrieron que no había nadie en su interior y que incluso la boleta que le habían entregado había desaparecido.

“Lo podemos contar todos, porque todos estábamos acá, teóricamente estaba en una cola, haciendo fila, le dimos el sobre a una señora para que votara y nos hemos quedado esperando y no salía y no salía y dice un votante ‘señora, vaya y golpee la puerta’, le golpeamos y no salía, tuvimos que llamar al Ejército, a los soldados y vinieron abrieron y no había nadie y dije bueno no importa, voy a tener el documento ahí y cuando buscamos el documento no estaba, ¿Qué pasó? ¿cómo fue? ¿Magia, bruja? Lo que quiera que diga, piensan lo que quieran pensar, acá lo vieron todos, la mujer desapareció y también su documento”, relató Iris, la presidenta de la mesa.

Como se mencionó antes, otros funcionarios de la mesa y votantes ratificaron el relato de Iris, incluso una mujer que presenció estos hechos señaló que la “votante fantasma” era una mujer de avanzada edad.

“Sí es verdad, era una mujer muy viejita, hizo fila, entró y estaban esperando que saliera, la gente de la fila decía ‘entren a lo mejor se descompensó’, la presidenta de la mesa golpeaba, pero no salía, llamaron a los gendarmes, entraron y no estaba y después desapareció el documento”, señaló una votante que fue testigo de los hechos.

Hasta el momento, todavía no hay una explicación lógica para estos hechos y como se dijo antes, el caso de la “votante fantasma”le ha dado la vuelta al mundo debido a lo insólito y aterrorizante que resultó el relato que fue ratificado por varias personas, lo cual, lo hace aún más interesante.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO