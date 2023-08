Premio a la inocencia 

La noticia que nos brindó hace días la Contraloría del Estado fue mala para aquellos que esperan se castigue a los cabecistas que devastaron las finanzas.

Fueron seis años perdidos para Tamaulipas, pero de inmensas ganancias para aquellos que se marcharon y repartieron un botín millonario.

Solo de dinero público se especula no pudieron comprobar el uso de más de 4 mil millones de pesos, recursos en los que no se cuentan aquellos que se obtuvieron por el negocio de los giros negros.

Otros especulan que las ganancias fueron muy superiores que se quedaron en manos de todos los ex funcionarios.

Cualquiera que sea el caso, la fortuna es enorme, donde la mayor parte se quedó en las bodegas de los hermanos FRANCISCO JAVIER, ISMAEL y JOSE MANUEL GARCÍA CABEZA DE VACA.

Sin embargo, ellos pueden respirar tranquilos, de acuerdo a unos presuntos oficios de la Contraloría Estatal los delitos que cometieron algunos de sus funcionarios empiezan a preescribir.

De acuerdo a la ley, los delitos preescriben a los tres años, solamente en caso de que no se haya presentado y ratificado una denuncia por cualquier delito cometido.

No somos inocentes, sabemos que cualquier denuncia que presenten en contra de los cabecistas no procede por la protección que gozan del Fiscal General de Justicia, IRVING BARRIOS y del Fiscal Anticorrupción, RAÚL RAMÍREZ.

Sin embargo, al presentarlas automáticamente el delito ya no preescribe y permite a las autoridades estatales reiniciar los trabajos de investigación y recabar más pruebas en contra de los cabecistas.

Sin embargo, entre los auditores de la Contraloría, al parecer hay un grupo que trabajo en la Auditoria Superior del Estado y que no han sido detectados o simplemente los ignoraron. Ellos decidieron emitir un acuerdo de sobreseimiento por prescripción del delito.

Los actuales funcionarios se fueron por la fácil, ya no quisieron escarbar, decidiendo dar esos documentos para dejar sin castigo a los funcionarios que cometieron delitos durante el primer trienio de su mandato.

La Contraloría tomó su determinación en la Ley General de Responsabilidades, consideran que no cometieron faltas administrativas no graves, por lo que decidieron perdonar sus pifias presupuestales.

Entre los perdonados se encuentra el caso de la construcción del Hospital General de Matamoros, donde hubo anomlías desde la licitación y se alteraron los precios durante su proceso de edificación.

La Auditoria Superior de la Federación detectó fallas en dos contratos por 200 millones de pesos, dando vista a las autoridades estatales para realizar las investigaciones, pero en lugar de ello le dio carpetazo.

La actual Contraloría en lugar de realizar el proceso, prefirió irse por la fácil y emitir constancias de que son casi unas palomitas.

El primer premio de inocencia se lo llevan la ex directora jurídica de Obras Públicas y el ex Jefe de Departamento de Dictámenes de la Dirección de Licitaciones y Contratos de la Secretaria de Obras Pública. Claro, sabemos que ellos eran castos, sólo atendieron órdenes para convertirlos en chivos expiatorios en caso de conflicto.

Los cabecistas que cometieron delitos en el primer trienio ya pueden iniciar la danza de la alegría, porque sus delitos son perdonados ante la incapacidad de los funcionarios de la Contraloria. Es un llamado de atención para la titular NORMA ANGELICA PEDRAZA si aspira a convertirse en la Contralora de Hierro, debe checar los fierros en la lumbre.

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

