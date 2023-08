Buscan meter en regla a Didi, Rappi y Uber

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La dirección de Desarrollo Económico y Tránsito municipal buscan representantes de las plataformas de reparto Didi y Uber para que establezcan normas entre sus asociados y se hagan responsables ante el aumento de accidentes, esto sin afectar de primera mano a los repartidores.

Jorge Bello, Secretario de Desarrollo Económico, explicó que se espera tener un patrón real del número de repartidores de la ciudad, ya que hasta hace año y medio eran alrededor de mil 500, sin embargo hoy en día no se sabe con exactitud.

“Estamos buscando un acercamiento con las plataformas Didi, Uber y Rappi a fin de desarrollar reglas básicas de operación dentro de la ciudad, dado que se han estado presentando accidentes en un número más marcado” abundó.

El funcionario señaló que en primera instancia dialogaron con los representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) para ver cuáles son los restaurantes que tiene mayor flotilla de motociclistas o que tienen flotilla propia, ya que la mayoría no lo hace y recurre a las aplicaciones.

Destacó que el acercamiento a las plataformas ha sido sumamente complicado, dado a que estas no cuentan con oficinas físicas en la ciudad y solamente cuentan con comunicación vía correo electrónico.

“Tienen contacto con los repartidores pero de alguna manera no se hacen responsables de la actividad y el comportamiento de ellos. Estoy seguro que por parte de la empresa no cuentan con una seguridad social, tienen un seguro para la moto, pero como no hay un seguimiento de la empresa con los empleados pues, ahí es donde se complica”.

Sentenció que el endurecer las sanciones a los repartidores solamente es ir contra ellos cuando las empresas también tienen una responsabilidad que tienen que acatar.

Por Raúl López García

Expreso – La Razón