Dejan el taxi por la ‘plataforma’

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Cuatro años han pasado desde que las plataformas de Uber y Didi llegaron a Victoria, lo cual generó molestia a los conductores del taxi tradicional, sin embargo lo que poco hablan es del alto costo de las concesiones las cuales sobre pasan los 150 mil pesos solo por trabajar.

Lo anterior ha obligado a taxistas con más de 15 años de experiencia a dejar la renta de 500 pesos por día, más gasolina y “brincar” a las plataformas en donde la comisión es mucho menor y pueden ser sus propios jefes.

Alfredo Hernández es uno de ellos, quien señaló que durante más de 15 años laboró como taxista, trabajo que le gustaba y generaba ingresos, pero también le era muy difícil tener carro propio, debido a al alto costo de las concesiones, las cuales ya no son vendidas por gobierno y las convierte casi imposibles de conseguir.

“La concesión cuesta un dineral, la gente no sabe, no las venden en cualquier Oxxo ni ya las da gobierno, si alguien de los dueños de los concesiones la quiere vender tiene costos que van desde los 80 mil hasta los 150 mil pesos (sin vehículo incluido)”.

Explicó que una concesión de taxi libre, el cual no cuenta con base, tiene un valor aproximado a los 80 mil pesos, la pura documentación para trabajar.

Dijo que hay concesiones que se disparan hasta los 150 mil pesos según el sitio donde tengan permitido trabajar, lugares con flujo constante de personas como lo son la central de autobuses y centros comerciales como WalMart.

Señaló que las personas de mayor edad tienen más confianza de tomar taxis de sitios como los mencionados, porque son los mismos choferes desde hace años, por lo que algunos los conocen hasta de nombre.

“La mayoría de los taxistas pagan renta, a diferencia del Uber o Didi que solo paga una comisión que en automático me descuentan, la cual no se compara con la renta que pagas como taxista que son 500 pesos al día, más la gasolina, lo único que paga el dueño son afinaciones y reparaciones mayores”.

“Me va mejor de DiDi porque me compre un carro y ya no pago renta, con esto pago lo del carro”, afirma Carlos Chaires conductor de esta plataforma.

“Ahorita pueden decir, es que las concesiones ya se tragaron a las concesiones; el taxi sigue trabajando y el taxi sigue cobrando lo mismo, la gente se puede quejar mil veces de que el taxis es muy caro, pero si no traes datos, no tienes la plataforma y te urge moverte el taxi es lo mejor”.

Los conductores afirman que el taxista en 15 viajes al día obtiene alrededor de mil 200 o mil 300 pesos y sin gastar tanta gasolina ni tanto tiempo como lo haría un Uber o Didi quienes tienen que hacer 35 viajes para reunir el mismo monto.

“A lo mejor de un lugar a tu casa el Didi o Uber te cobra 35 pesos y en un taxi mínimo son 60 o 70 pesos, y del centro a las orillas de la ciudad son arriba de 100 bolas, pero ¿Qué hace la gente si no tienen datos, saben manejar la aplicación y no hay forma que se lo pida alguien? Pues no pueden hacer otra cosa que pagar 100 o 120”, finalizó.

Por Raúl López García

Expreso – La Razón