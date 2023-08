Emilio Osorio dejará de usar el apellido Marcos

MÉXICO.- Emilio Osorio Marcos, hijo de la vedette, cantante y bailarina cubanomexicana, Niurka Marcos, y del productor de telenovelas, Juan Manuel Osorio, fue uno de los personajes más polémicos en la Casa de Los Famosos México, el exitoso reality de Univisión y Televisa que recién concluyó con la victoria de la influencer Wendy Guevara.

Ahora comienza una nueva etapa en la carrera profesional de Emilio Osorio, pues durante una entrevista el joven comentó que dejará atrás los apellidos de sus padres y tendrá un nuevo nombre artístico, aquel que fue muy representativo en su paso por el programa. Cabe recordar que Emilio fue parte del Team Infierno y se convirtió en el quinto finalista del reality.

¿Cuál será en nuevo nombre artístico de Emilio Osorio?

Durante el encuentro mediático, con los reflectores puestos sobre él, el concursante más joven de todos los integrantes aprovechó para anunciar su nuevo nombre artístico para continuar con su propia carrera, decisión aprobada por ambos padres: “Halcón”

“Mi papá y yo tomamos una decisión juntos y también lo platiqué con mi familia y así, justo el ‘Halcón’ ya lo voy a meter de ahora en adelante y ya voy a quitar el Osorio y el Marcos. Lo decidió la gente y lo decidió el Infierno, la neta es un nombre que me siento súper chido y me siento muy arropado cada vez que lo dicen. Si me siento feliz, pues ya lo hago”, dijo en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Cabe recordar que Osorio fue el quinto finalista del programa. Cuando salió de la casa, ubicada en el municipio de Huixquilucan, de inmediato se trasladó al foro de Televisa, donde compartió sus primeras impresiones después de 69 días de aislamiento en la vivienda más famosa del país.

“Es muy difícil que no te critiquen, es muy difícil hablar en esta industria, es muy difícil no regarla, es muy difícil para que mínimo se crean mi carrera, porque vengo de dos padres que ya la hicieron”, señaló, al borde del llanto, el hijo del productor Juan Osorio.

¿Quién ganó La Casa de los Famosos México?

Luego de 10 semanas de risas, lágrimas y algunas polémicas que dividieron opiniones, “La Casa de los Famosos México” llegó a su Gran Final, pues la noche del pasado domingo 13 de agosto se llevó a cabo la última gala de la primera temporada, donde Wendy Guevara resultó ser la ganadora del programa, con ello se ganó 4 millones de pesos. Sin embargo, la influencer decidió tomar sus precauciones ante el contexto de inseguridad que se vive en el país y aprovechó para lanzar una advertencia a los delincuentes.

