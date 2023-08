Cientos de fans acosan a Taylor Swift al salir de un restaurante

#greenscreenvideo This is so beyond messed up, she looks so shocked 🥹🥹🥹 #taylorswiftnewjersey #taylorswiftjackwedding #taylorswiftnewyork #swiftiesoftiktokunite #swiftiesonly #TaylorSwift #taylorswiftisthemusicindustry

♬ original sound – JessicaGolich