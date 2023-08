Reaparición del video de ‘Pie Grande’ sorprende a escépticos

Un increíble vídeo que parece mostrar a un “Pie grande” o “Sasquatch” corriendo por los bosques de Mississippi se está volviendo viral, y algunos dicen que es la mejor filmación de la criatura jamás capturada.

El vídeo, que fue rescatado en redes sociales, fue grabado por Josh Highcliffe, y pubicado en YouTube en 2015, donde ha acumulado más de 811 mil visitas.

En el pie de foto del vídeo, de dos minutos de duración, Highcliffe explica que se encontró con la criatura arrancando la corteza del tronco de un árbol y tirándola al suelo.

Añadió que tenía “miedo” de la bestia peluda después de tropezar con ella en un viaje de caza.

“Estaba cazando cerdos, sentado en una parte del pantano cuando escuché un ruido detrás de un árbol, cuando me di la vuelta, no podía creer lo que veían mis propios ojos. Había una cosa negra enorme agazapada junto a un ciprés muerto a unos 50 metros”, recordó.

El hombre pensó que se trataba de un cerdo, sin embargo, de inmediato se percató que la criatura tenía unos hombros grandes y una cabeza erguida con manos.

“Parecía que estaba desenterrando el tocón. Mi primer instinto fue correr, ni siquiera pensé en disparar”.

El hombre de Mississippi alegó que la criatura medía dos metros y no se parecía ni remotamente a un oso.

Muchos se lanzaron a la sección de comentarios para expresar su asombro ante las imágenes, y muchos creyeron que se trataba de Pie grande.

“Este es, con diferencia, el vídeo más convincente que he visto sobre Bigfoot y su posible existencia”, “Normalmente soy un gran escéptico, pero tengo que decir que ésta es, con diferencia, la mejor y más convincente grabación que he visto nunca”, “Sinceramente, esta es probablemente la mejor filmación jamás grabada. Es increíble que no se hable más de ello”, fueron algunos de los comentarios.

Los rumores sobre la existencia de una criatura grande, peluda y de aspecto humano, normalmente conocida como Pie grande o Sasquatch, se remontan a cientos de años atrás en Norteamérica.

A pesar de los miles de avistamientos, nunca se ha confirmado su existencia.