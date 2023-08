Critican a el Principe Harry por su nueva cabellera

ESTADOS UNIDOS.- La nueva imagen del Príncipe Harry acaba de aparecer en el sitio web de la empresa de “transformación” de la salud mental BetterUp, y luce una misteriosa cabellera oscura y espesa.

El miembro de la realeza, de 38 años, es el director de impacto de la compañía, que lo describe como “humanitario, veterano militar, defensor del bienestar mental y ecologista” en su biografía, junto a la imagen que muestra su frondosa cabellera.

Pero curiosamente, fotos y vídeos recientes del Duque de Sussex le muestran con una melena pelirroja mucho más delgada y brillante que la instantánea de su equipo directivo.

The mystery of #PrinceHarry & his ‘Spare Hair’🤔🤭

A new photo of the 'ginger whinger' for mental health firm #BetterUp published on his profile page of their website days after his hair appeared much different at a polo match in Singapore ? pic.twitter.com/94YBkMja8e

— Mr Pål Christiansen (@TheNorskaPaul) August 20, 2023