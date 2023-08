Amarra Gobernador línea del acueducto

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con la intervención del gobernador Américo Villarreal se cerró la pinza para ingresar el proyecto de la segunda línea del acueducto al área técnica de la secretaria de Hacienda por lo que ahora sí, “entonces habemus segunda línea del acueducto”, dijo el alcalde Eduardo Gattás Báez.

Sin duda dijo todo el mérito lo tiene el gobernador Américo Villarreal, porque lo vimos el año pasado que gobernó el Partido Acción Nacional ni actualizaron ni hicieron nada, por el proyecto.

Quién tuvo que actualizar el proyecto de la segunda línea del acueducto fue su servidor y el actual gobernador intervino cuando nos atorábamos.

Sin duda que la fuerza de un gobernador es más grande que la de un alcalde. Nos ayudó con el tema de la MIA, y con ello, se pudo cerrar la pinza para ingresarlo a Hacienda.

Dijo que para poder esperar los recursos se debe tener la llave, que en este caso es tener el proyecto dentro de la Secretaría de Hacienda, porque, aunque tengas el recurso, lo que más tarda es el proyecto hasta dos años, la actualización nosotros nos tardamos 1 años seis meses en la actualización del proyecto y que fue lo que nos criticó mucho el gobierno anterior por los 4.5 millones de pesos que nos gastamos en la actualización del proyecto de la segunda línea.

Reiteró que la segunda línea del acueducto es un hecho inédito donde un gobierno municipal con el gobierno estatal colaboran juntos, y es que si no fuera por el gobernador no tendríamos dentro ya esta importante obra, ni tampoco tendríamos el fondo de capitalidad que le ganamos al ex gobernador en el congreso del estado, siendo el primer alcalde en hacerlo, aunque hoy es totalmente distinto, hoy el gobierno es nuestro gran aliado y amigo, hay un excelente relación entre el gobierno y municipio.

El municipio de Victoria agradece todo lo que el gobernador está haciendo para impulsar obras de gran importancia, se han destinado mucho recurso den el arreglo de calles, pavimentación y ahora se espera iniciar pronto la obra de la segunda línea del acueducto.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON