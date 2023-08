Herencia de sangre

La oposición respira y ve una luz de esperanza en la lucha por arrebatarle la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Sea cual sea la corcholata ganadora, el Frente Amplio por México ya logró lo inesperado, arrebatarle la agenda mediática a Morena.

Tardaron casi cinco años, no menos, como seis para quitarle los reflectores al presidente y sus súbditos, y se da justamente en el preámbulo de la definición en una democracia ultrajada por las campañas anticipadas a gusto del emperador, pero bueno, los contrarios al Peje respiran y la postura de Santiago Creel Miranda, lejos de todo lo que ya se ha dicho, es darle la oportunidad al FAM de no soltar el ruido mediático, apoderarse por completo de los reflectores y seguir contrarrestando la vitalidad del morenismo.

Hasta la salida de un grupo de políticos afines al PRI y otros insatisfechos descalificando la estrategia y las reglas del juego para la elección de candidato a presidente de la República (dicho de manera incorrecta pues el argumento es, designación de un Coordinador Nacional, bla, bla, bla ¡patrañas!), no se veía con claridad cómo iba hacerle la oposicón para ser tomados en cuenta con seriedad si Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano Grijalva no abandonaban las respectivas dirigencias nacionales de sus partidos, hoy lo consiguieron.

Primero fue con Xóchitl y su estrepitosa campaña, luego el calendario, las firmas, el berrinche del PRD y la decisión de Enrique de la Madrid por dejar toda su estructura a Beatriz Paredes, sin embargo, nada había sido tan impactante y asombroso como la decisión de Creel Miranda, un hombre de respeto, un político negociador y del que aún se le puede aprender mucho, y justamente esa es su virtud: la de construir.

Santiago no será el candidato, que bueno, por el bien de México no va a ser, no es su fuerte y como dicen los expertos “no es su tiempo”, quizás nunca lo será, pero va a ser recordado por siempre por este gesto de altura, de gran nivel. Ahora el PRI, PAN y PRD deben en su totalidad seguirle los pasos y poner atención a lo que van hacer.

Xóchitl no sumará más que Beatriz la señora que ha sido inspiración de muchos, incluso, de un grueso de pobladores que

hoy juegan en Morena y MC, es simple y sencillamente Paredes Rangel, el FAM puede tener una mano en la perilla de Palacio Nacional si se ponen serios, tan serios como Santiago.

En la intimidad… El rector de la Universidad Politécnica de Altamira Jesús Ricardo Ramos cree que la institución le pertenece por herencia, recordemos que es sobrino de una ex rectora de la misma. La Universidad fue un botín político para él, sin embargo, así no se deberia jugar en la Transformación de Tamaulipas, se debe tener claro que las instituciones educativas representan más que un premio, son las formadoras del futuro.

La entidad tiene retos por resolver, el panorama actual es por demás complicado en lo economico, social y académico, y hay en el gobierno del Estado quien se olvida que el quehacer público requiere de capacidad intelectual, política y don de gente, y en la UPALT no entienden que no entienden.

El gobierno humanista que pregona el gobernador Américo Villarreal Anaya no ha logrado ingresar a la Universidad Politécnica, allí parece que el rector tiene la consigna de destrucción, generando y dando paso a los conflictos con el personal de mantenimiento al punto de llegar casi a los golpes; los reportes por acoso al personal académico, las humillaciones a los alumnos, los despidos masivos e ilegales del personal que han laborado por muchos años sin problema alguno vienen en aumento. Son irregularidades que ya están en la capital y desde allí se han desbordado por las ventanas, el problema es tanto que es imposible seguir tolerando al doctor Ricardo Ramos, y es que el de Nuevo Laredo dista mucho de la personalidad y calidez que presumen los allegados a Américo Villarreal Anaya.

La UPALT perdió el rumbo, su capitán Ricky cegado por la soberbia y creencia de que la institución le pertenece por herencia de sangre lo tiene en vilo, a un plumazo del gobernador que en el sur no tiene mayor problema y eso es suficiente como para estar lidiando con los dolores de cabeza y quejas que causa el doctor en Ciencias del Desarrollo Regional por el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo dentro del PNPC de CONACyT.

POR DAVID ED CASTELLANOS TERÁN

davidcastellanost@hotmail.com

@dect16008