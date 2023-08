La salida de Geño…

Este viernes 25 de agosto corrió como reguero de pólvora, desde temprana hora, la versión de que el exgobernador EUGENIO HERNANDEZ FLORES quedaría libre gracias a la resolución de un Juez federal que ordenaba su inmediata liberación.



La noticia de que HERNANDEZ FLORES quedaría libre trascendió a nivel nacional, en las redes sociales donde aplaudían el hecho y se leían comentarios como “Qué bueno que nuestro GEÑO de oro estará libre”, “Ojitos de cielo, como le dice su hermana libre”, entre otros más que le manifestaban respaldo y expresaban cariño al exgobernador tamaulipeco.



Se afirma que la primera versión de la libertad de GEÑO fue de un familiar del exgobernador, su hermana SUSANA, luego apareció un escrito donde abogados de su defensa detallan textualmente por qué se otorgó la libertad a su cliente.



El comunicado es de un Despacho Jurídico de la Ciudad de México dedicado a litigación penal de alto nivel, así lo asientan en su página web.



La afirmación va en el sentido de que EUGENIO HERNANDEZ FLORES sería puesto en libertad por orden de un Juez Federal y podrá continuar su proceso en libertad como lo estipulan la constitución y las leyes, al cambiar su medida cautelar.



“Su liberación se da después de enfrentar 4 procesos locales que le fueron fabricados en Tamaulipas con la única finalidad de mantenerlo privado de su libertad” aseguran los abogados.



Marcan en el escrito que los Jueces Federales que conocieron de los amparos que se presentaron contra los actos de las autoridades que participaron en la integración y seguimiento de esos expedientes establecieron que el actuar de los servidores públicos encargados de la impartición de la justicia en el Estado, fue ilegal y arbitrario.



“Por esta razón y tras advertir que no existían elementos suficientes para continuar los procesos concedieron el amparo que trajo como consecuencia que los diversos jueces locales -acatando estos amparos- dictarán autos de libertad por falta de elementos para procesar. Después de haber estado indebidamente recluido, Eugenio Hernández podrá, desde la libertad que nunca debió ser afectada, dar trámite a las cuestiones legales pendientes que harán evidente su inocencia”, señala el comunicado de la defensa de HERNANDEAZ FLORES.



Marcaba el reloj las 13 horas, una de la tarde, de ayer viernes, cuando en redes sociales aparecía una fotografía de GEÑO con la leyenda “ya fue liberado”

Pero, fuentes fidedignas, a las 14 horas con 15 minutos nos comentaban que aún no había tal liberación, que se estaba en espera. Llego la tarde y GEÑO aún seguía en prisión.



Al cierre de esta colaboración, aun no se tenía noticia oficial sobre la libertad de EUGENIO y expertos en asuntos jurídicos aseguran que no sería tan fácil que de la noche a la mañana se diera tal eventualidad pues son muchos tramites los que se tienen que realizar.



Que además es difícil llevar en libertad una sentencia de extradición, por otros asuntos, y de los cuales ya se solventaron, GEÑO puede quedar en libertad en cualquier momento, pero el asunto con los gringos es otra cuestión por lo cual, si es liberado, no podrá salir del país, estará vigilado.



En redes sociales aplaudieron la noticia de la liberación de GEÑO y esperan que ahora si sea una realidad pues muchos recuerdan que hace algunos meses igual corrió la misma versión, que GEÑO estaba a horas de salir de prisión, incluso sus abogados hicieron rueda de prensa en la capital tamaulipeca para confirmar que en cualquier momento HERNANDFEZ FLORES estaría en libertad, situación que no se dio.



Muchos tamaulipecos recuerdan que, en aquel entonces, a pasar que se dijo ya estaba HERNANDEZ FLORES con un pie fuera de prisión pasaron las semanas y GEÑO de la cárcel no salió, pero esperan que en esta ocasión la situación sea diferente para el exgobernador.

POR ROSA ELENA GONZÁLEZ

