‘Amo ser Tránsito y sé que la voy a pegar en la música’

CD. VICTORIA, TAM. Valentín, está a punto de cumplir 50 años de edad, es reconocido en Victoria, su lugar de origen, por que desde hace más de 22 años, es oficial de Tránsito, antes de eso, fue policía preventivo y además, es famoso, incluso en otros estados y países, por la música, pues escribe e interpreta canciones como “El Tránsito del Amor”.

Al echar una mirada atrás, llegan a su mente los momentos “difíciles, pero hermosos”, que vivió en su infancia.

“Soy orgullosamente del ejido Loma Alta del municipio de Victoria, crecí con demasiadas carencias, traía mis tenis con un hoyo y se me salía el dedo gordo, mi mochila en la primaria, era una bolsa de Súper Tiendas Modelo, no me hacían bullying por que la mayoría iba como yo”.

Sus padres Silverio Martínez y Feliciana Bernal, “Me enseñaron a respetar y a trabajar, mi papá fue uno de los pioneros en la UAT, a todo le hacía, a la jardinería o albañilería, pero lo despidieron por el alcohol, le ganó el vicio, incluso de eso falleció”, indica con tristeza.

Agrega que “Mi padre se robaba marranitos y los vendía para comprar alcohol, seguido caía al Dos Zaragoza y yo iba por él, nunca me he avergonzado de él”.

El victorense es el menor de cinco hermanos, tiene cuatro hermanas y a la edad de ocho años, debido que no había para comer en casa, se aventuró a trabajar.

“Me iba a vender salvias, también caca de Vaca como abono, lavaba carros y así apoyaba con algo a mi mamá”.

LOGRÓ SU SUEÑO DE SER POLICÍA

Mientras luchaba por ganar una moneda, por su cabeza transitaban muchos anhelos y sueños, el más fuerte en ese momento, convertirse en policía.

“Estuve en el Grupo Alcohon de Tamatán como aspirante, pero no pasé la prueba y mi mamá no quería que fuera policía”.

Posteriormente se abrió una convocatoria y ahora sí se pudo incorporar a la Policía Preventiva de Victoria, cuando el alcalde era Gustavo Cardenas.

“Me gustaba bastante, ayudé a mucha gente, pero sí estuve en demasiado peligro, y quería irme a EU a trabajar para juntar dinero y casarme, así que decidí irme a Atlanta un año, con mi primo Olegario Bernal, él siempre me ha dado la mano”.

Y NACIÓ EL OFICIAL DE TRÁNSITO

Al volver a Victoria, comenzaría una nueva historia, la de Oficial de Tránsito, actividad que se convertiría en toda una pasión para el de el ejido Loma Alta.

“Me dijeron que había vacantes, y estoy súper contento de que entré, aquí ayudo a mucha más gente, a que pasen las calles y a prevenir accidentes, ser tránsito no lo cambio por nada, ya llevo 22 años aquí”.

ES CANTA AUTOR GRACIAS A MAMÁ

En 1999, Valentín tendría el peor día de su vida, cuando falleció su madre, situación que cambiaría su vida, pues el día que ella se fue, Valentín, descubrió su talento para componer canciones.

“Ya estaba la casa sola, sentí muy duro estar sin ella, y en ese momento me llegó a la mente la letra y la comencé a escribir, yo no era compositor, solo me gustaba cantar, pero ese día compuse mi primer tema y ya llevo más de 1500 canciones”.

Reveló que todas sus canciones tienen un por qué y son vivencias, explicó que muchas son basadas en las historias que ocurren en la oficina de tránsito.

Las redes sociales de El Transito del Amor, siguen creciendo día con día, muchas de sus reproducciones se están generando en países como Uruguay, Nicaragua, Costa roca y Estados Unidos y Guatemala, en México es seguido en Chiapas, Guerrero, Monterrey y San Luis Potosí.

“Como musico no he ganado ni veinte pesos en diez años, pero un día vamos a pegar, tenemos el sueño de llegar a las grandes ligas y lo vamos a lograr, ya me metí a un curso de canto por que dicen que canto feo”.

POR DANIEL RIOS