Doctora se esconde debajo de una mesa para no atender a sus pacientes

En redes sociales un hombre evidenció, con un video viral, a una médica de Colombia que se negó a atender a los pacientes de un hospital y se escondió debajo de una mesa para evitar dar consulta. Los hechos ocurrieron en una clínica de la ciudad de Córdoba. De acuerdo con el sujeto que documentó lo sucedido, la trabajadora no quería dar atención médica, por lo que huyó y se escondió debajo de una mesa, por lo que los pacientes comenzaron a grabar lo sucedido y posteriormente lo difundieron en redes sociales.

En las imágenes virales se observa que la médica se ocultó bajo la mesa de un hospital cuando el uno de los paciente se puso de pie, evitando cualquier tipo de interacción con él. “Doctora, asómese que eso no le queda bien. Ojalá ni a su hijo ni a su madre se le escondan para negarle el servicio a la salud”, se escucha decir al hombre que grabó el polémico video. De igual manera, el sujeto aseguró que se avergonzaba por la actitud de la doctora, ya que no demostraba que no era una empleada profesional.

Que tal está Médico , del municipio de Adivina si SAHAGUN JAJAJA JAJAJAJAJAJAJA JAJAJAJS se esconde de los pacientes la clínica Cerfip @MinSaludCol esas EPS son tan buenas jajaja jajajajajajaja pic.twitter.com/LPkPBmDtSL — TORVIC🌱🤠☕ (@Agro_pecuario86) August 25, 2023

Tunden a doctora que se escondió para no atender a los pacientes

Tras la publicación del video, cientos de internautas reaccionaron a las polémicas imágenes y arremetieron en contra de la empleada. Los usuarios de internet aseguraron que la médica no tenía un comportamiento profesional, ya que no debería estarse ocultando de los pacientes; también, exigieron a las autoridades administrativas del hospital que la doctora sea despedida, ya que aseguran que no les gustaría tener una emergencia de salud y que los profesionales del hospital se nieguen a atenderlos.

De acuerdo con la denuncia de la persona que grabó el video, los hechos ocurrieron en la clínica Cerfip, pero, hasta ahora, ni el hospital, ni las autoridades sanitarias de Colombia se han aclarado el incidente. Sin embargo, la atención médica del lugar fue cuestionada por cientos de internautas quienes difundieron la grabación y ocasionaron un fuerte debate en torno a la ética que deben tener los profesionales de la salud cuando tengan que interactuar con pacientes.

“Si así es solo para atención no quiero saber cuando tenga que salvar una vida”; “Que la expulsen de la clínica y le quiten su tarjeta médica por siempre”; “¿Alguien sabe en cuál semestre le dan a los médicos clases de humanidades?”; y “¿para qué estudiaron esa carrera? las personas deben ser más humanas para ayudar a quienes lo necesitan”, fueron algunos de los comentarios que recibió el video en redes sociales.