“No hay nada firmado”, en duda participación de Nicola en telenovela de Juan Osorio

MÉXICO.- Luego de ganar el segundo lugar en “La Casa de los Famosos Mexico”, Nicola Porcella está triunfando en nuestro país por lo que son muchos los proyectos en los que podría participar, sin embargo, el que suena más fuerte es su presunta actuación en la próxima telenovela de Juan Osorio la cual se llamará “Un amor sin receta”.

Aunque el público pide a gritos a Nicola Porcella como pareja de Wendy Guevara en la trama antes mencionada, el peruano recientemente reveló que él no ha firmado nada con Juan Osorio como se había mencionado hace algunos días, luego de que se confirmó la participación de Wendy Guevara en la telenovela.

¿Nicola Porcella no participará en la telenovela de Juan Osorio?

El pasado viernes, Nicola estuvo como conductor invitado en el Programa Hoy, a su salida de Televisa con un poco de prisa, el peruano atendió a los medios de comunicación que lo esperaban para platicar con él.

En medio de la plática, alguno de los reporteros lo cuestionó sobre su participación en “Un amor sin receta”, la próxima telenovela de Juan Osorio y en la que participará su gran amiga Wendy Guevara, ante esto, Porcella aseguró que él no ha hablado con el padre de Emilio Osorio por lo que no puede confirmar que también vaya a ser parte de esta producción.

“No he hablado nada, les soy totalmente honesto, no tengo nada, solamente han habido rumores, pero nada finiquitado…” dijo Nicola respecto a la telenovela de Juan Osorio.

Nicola Porcella también fue cuestionado sobre la gira del Tem infierno y asegura que al igual de la telenovela no sabe si participará o no, respecto a su exclusividad de Televisa aseguró que aún no puede dar detalles de ese tema.

¿Juan Osorio asegura que Nicola estará en su telenovela con Wendy?

Fue a través de las redes sociales del productor quien acompañado de su novia confirmó que él siempre le hace caso al público por lo que en su nueva telenovela tendrá como personajes principales a Wendy Guevara y también al peruano más amado de México, Nicola Porcella.

“Son los primeros en enterarse, ¿ok?, Nicola y Wendy van a estar en mi novela. ‘Wencola’ exactamente, yo siempre hago caso al público, ustedes que son los seguidores, ‘Team Infierno’ está cañón con todo”, dijo Juan Osorio.

Juan Osorio confirma que Nicola actuará en su nueva telenovela pic.twitter.com/v0BaPFCgPx — Lo + viral (@VideosVirales69) August 24, 2023

Ante la confirmación de la participación de Wendy y Nicola, usuarios de redes sociales comenzaron a comentar solo con cosas positivas, pues auguran que esta novela será un éxito: “Eh, muy bien señor Osorio, con Wendy el rating está asegurado, ya lo vimos en La casa de los famosos y en sus redes sociales”, “Hacen gran pareja, ya los quiero darse el primer beso en pantalla”, “Wendy y Nicola son garantía de buena suerte”, son algunos comentarios que lanzaron sus seguidores.

Finalmente, Juan Osorio pide a su público que “hagan mucho ruido” con el estreno de su próxima telenovela, incluso pide que hagan memes al respecto y otro de los adelantos que dio al respecto es el nombre que llevará esta producción: “Se llama Un amor sin receta”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO