Denuncian que Directora No Permitió Ingreso de Alumna a CAM de Altamira

Una madre de familia denunció que la directora del Centro de Atención Múltiple (CAM) del fraccionamiento San Jacinto en Altamira, no permitió el ingreso de su hija al plantel.

“Pido el apoyo, ya que hoy mi niña se despertó desde la 5 con alegría y entusiasmo de regresar a la escuela pero la señora directora Edna Rivera dio la orden de no dejarla pasar”, publicó la señora Yesenia Flores.

Reveló que anteriormente ya habían tenido problemas con la ex diputada local de Morena, principalmente con la entrega de despensas.

“Anteriormente ya habíamos tenido muchos problemas, ya que las despensas que otorga el DIF las usa para su campaña política junto con los 250 mil pesos que otorga el estado para mejorar la escuela”.

Precisó que a los padres de familia les exige una cuota semanal para sus gastos, quien no esté de acuerdo, presuntamente el alumno ya no será admitido.

“A padres nos exige una cuota semanal para sus gastos, amenazando que el que no esté de acuerdo con ella no es bienvenido en su escuela y no se va ser admitido en ninguna otra especial ya que ella asegura que cuenta con el apoyo de la procuraduría de los derechos del menor y familia y sobre todo del señor presidente”.

Hizo un llamado a las autoridades para que intervengan y permitan que su hija reanude sus clases.

“Yo sé que todavía hay gente honesta en este gobierno por favor ayúdenme a qué mi niña regrese a la escuela, le pide una madre desesperada que tiene que limpiar sus ojitos de su hija por haber sido rechazada de esa manera”, expresó.

