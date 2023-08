Se le rompe el pantalón a Iggy Azalea en pleno escenario; policía detiene el concierto

ESTADOS UNIDOS.- La reconocida rapera Iggy Azalea vivió un inesperado giro durante su actuación en el evento de deportes electrónicos y juegos llamado “Gamers8” en Boulevard Riyadh City, Arabia Saudita. La artista, de 33 años, sufrió la rotura de sus pantalones en medio de su espectáculo, lo que la llevó a tener que detener la presentación antes de tiempo. A través de Twitter, Iggy explicó el incidente y dejó claro que el problema no radicaba en los organizadores del evento.

Durante su actuación en el “Gamers8”, Iggy Azalea sufrió un percance cuando los pantalones que llevaba se rompieron mientras bailaba con su equipo en el escenario. A pesar de la situación, la artista mantuvo su profesionalismo y continuó con la presentación, aunque se le notó sorprendida y preocupada por el incidente. Las imágenes del momento muestran cómo alguien del equipo le entregó una toalla para que cubriera su pierna mientras seguía actuando.

Sin embargo, a pesar de su intento de seguir adelante, Iggy Azalea finalmente tuvo que detener el concierto debido a las circunstancias. En un tuit posterior, la rapera explicó a sus seguidores lo que había sucedido y por qué no pudo continuar con su actuación como tenía planeado.

“Arabia Saudita, por favor, saber que los quiero a todos los que vinieron al espectáculo esta noche. Y siento que no se me permitiera terminar mi espectáculo”, escribió Iggy Azalea en su cuenta de Twitter. Continuó explicando que el incidente no fue culpa del promotor que organizó el evento, sino que se debió a la intervención de las autoridades.

“No fue culpa del promotor que organizó el espectáculo, así que tengan un poco de amabilidad, porque son gente increíble y todos queríamos seguir, pero las autoridades no nos autorizaron por culpa de mis pantalones rotos. No quería que los fans estuvieran tristes o enfadados con los organizadores del espectáculo porque no era su control ni el mío, era la policía que estaba junto al escenario”, explicó la artista en su tuit.

La reacción de las autoridades ante el incidente dejó sorprendidos a muchos. Ante la pregunta de por qué no pudo continuar con el concierto después de cambiarse los pantalones, Iggy Azalea compartió un detalle que generó controversia. La rapera reveló que sus mensajes directos sobre la importancia de las mujeres llevaron a que las autoridades decidieran cerrar el evento.

“Iglesias de chicas hacen ruido, ¡es un mundo de chicas!”, escribió Iggy en sus mensajes directos. Según su relato, esto habría llevado a las autoridades a tomar la decisión de detener el evento. La controvertida situación se convirtió en un tema de conversación en las redes sociales, generando debates sobre la censura y la libertad de expresión en el país.

El incidente en el concierto de Iggy Azalea en Arabia Saudita ha capturado la atención de sus seguidores y del público en general, arrojando luz sobre cuestiones como la libertad artística y el papel de las mujeres en eventos públicos en algunos contextos. La reacción de las autoridades y la respuesta de Iggy Azalea han generado debates en línea y han vuelto a enfocar la atención en la relación entre la música, la cultura y las normas sociales en diferentes partes del mundo.

