Nuevo Palco ‘Capi’ Orrego

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Norberto ‘Capi’ Orrego volvió a casa… después de varios años de no pisar Ciudad Victoria, uno de los últimos años de Correcaminos, estuvo en el partido de ayer y recibió un homenaje por su trayectoria y lo que representa para los aficionados.

El argentino quien actualmente es entrenador de fuerzas básicas del equipo Defensa y Justicia de Argentina está en la ciudad por un torneo el que afronta con su club pero aprovecharon la visita para el reconocimiento.

Norberto Orrego previo al duelo recibió la noticia que uno de los palcos del Estadio Marte R. Gómez, tendrá a partir de ayer, su nombre.

Además recibió una playera y el reconocimiento del actual director general del equipo naranja, Ashdruval Martínez quien destacó la trayectoria del argentino.

“No tengo palabras, no me lo esperaba, es muy lindo esto que me hacen, no puedo ni hablar”, indicó.

Fueron más de ocho años los que duró Orrego en México en la que tuvo tres etapas en Correcaminos UAT.

Fue de los jugadores más queridos debido a su pasión y todo lo que hizo individualmente por la institución.

Entre muchas cosas, uno de los sacrificios que hizo por el Corre, fue el de dejar de jugar Copa Libertadores por rescindir su contrato para regresar al cuadro de la UAT.

Con Correcaminos disputó poco más de 220 juegos según los registros estadísticos y convirtió 17 goles a pesar de ser defensa central.

En muchas ocasiones ha dejado claro que quiere regresar a la ciudad como directivo o entrenador, pero por el momento respeta al actual cuerpo técnico y a su trabajo actual en el que le ha tocado estar de cerca de jugadores argentinos que recién debutan.

Mansur tiene nueva placa

Al mismo tiempo que el homenaje a Orrego, el mítico José Mansur, uno de los impulsores del fútbol profesional en Ciudad Victoria, también recibió un homenaje al ser develada una placa con su nombre.

Don Pepe Mansur actualmente dirige el fútbol tamaulipeco a través de la Asociación de Fútbol.

POR DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN