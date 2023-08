Doctor afirma que sí hay vida después de la muerte

CIUDAD DE MÉXICO.- El Dr. Jeffrey Long, un reconocido oncólogo radioterapeuta de Kentucky, ha llevado a cabo una exhaustiva investigación sobre las Experiencias Cercanas a la Muerte (ECM) durante décadas y llegó a la conclusión de que su trabajo demuestra sin lugar a dudas la existencia de vida después de la muerte.

La Fundación para la Investigación de Experiencias Cercanas a la Muerte, creada por el Dr. Long en 1998, se ha convertido en un referente en el estudio de este fenómeno que ha dejado perplejos a científicos y médicos durante años.

El Dr. Long define las ECM como experiencias vividas por personas que se encuentran en coma o clínicamente muertas, sin signos vitales, pero que tienen vivencias lúcidas en las que ven, oyen, sienten emociones y se comunican con otros seres. Estas experiencias han sido recopiladas y analizadas científicamente por el equipo de la fundación.

“Ante la evidencia abrumadora, he llegado a creer que ciertamente existe una vida futura”, afirmó el Dr. Long en un reciente ensayo para la revista Insider.

Uno de los hallazgos más destacados de la investigación del Dr. Long es que alrededor del 45% de las personas que experimentan una ECM reportan una “experiencia extracorporal”. En estas situaciones, la conciencia de la persona se separa de su cuerpo físico, a menudo flotando sobre él, lo que les permite observar y escuchar lo que sucede a su alrededor. Sorprendentemente, estas narrativas han sido confirmadas por testigos.

El Dr. Long citó un caso particularmente impactante: una mujer que perdió el conocimiento mientras montaba a caballo en un sendero. A pesar de que su cuerpo permaneció en el sendero, su conciencia pareció viajar con el caballo mientras galopaba de regreso al granero. Más tarde, pudo describir con precisión lo que sucedió en el granero, a pesar de que su cuerpo no estaba físicamente presente en ese lugar. Esta experiencia fue corroborada por personas que no habían hablado previamente con la mujer.

Otras personas que han vivido ECM relatan que son transportadas a lo que describen como “otro reino”. En muchas ocasiones, reportan haber atravesado un túnel, haber visto una luz brillante y haber sido recibidas por seres queridos fallecidos. Además, suelen experimentar una revisión de su vida, donde momentos significativos pasan ante sus ojos.

A pesar de que estas características pueden parecer clichés debido a su frecuente aparición en relatos de ECM, el Dr. Long argumenta que se han convertido en tropos culturales precisamente porque reflejan experiencias auténticas. Su investigación incluso incluye casos de niños menores de cinco años que han experimentado una ECM y que relatan experiencias similares, a pesar de no haber estado expuestos previamente a conceptos como luces brillantes o túneles después de la muerte.

El Dr. Long, quien también es un médico altamente capacitado, ha buscado incansablemente explicaciones científicas para las ECM, pero hasta la fecha, ninguna de ellas ha logrado sostenerse de manera convincente.

El Dr. Bruce Greyson, profesor emérito de psiquiatría y ciencias neuroconductuales de la Universidad de Virginia, ha realizado investigaciones similares y ha compartido algunas conclusiones con el Dr. Long. Según sus estudios, las ECM son más comunes de lo que se pensaba, con un rango de entre el 10% y el 20% de las personas que están cerca de la muerte informando de estas experiencias (alrededor del 5% de la población en general).

Al igual que el Dr. Long, el Dr. Greyson ha catalogado rasgos comunes en las ECM, que incluyen experiencias extracorporales, avistamientos de luz brillante y encuentros con seres queridos fallecidos.

“Creo que la evidencia apunta abrumadoramente a que el cuerpo físico no es todo lo que somos”, afirmó el Dr. Greyson en una entrevista en 2021 al diario The New York Post.

Si bien esta investigación sigue siendo objeto de debate y estudio, el trabajo del Dr. Long y el Dr. Greyson arroja luz sobre un fenómeno misterioso que plantea profundas preguntas sobre la naturaleza de la conciencia, la vida y la muerte.

Con información de Excélsior.